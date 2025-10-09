Universidad de Chile ya proyecta la próxima temporada. Si bien aún quedan algunos meses para el término del 2025, donde los azules se juegan cosas importantes tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Sudamericana, la dirigencia ya trabaja en la conformación del plantel de cara al próximo año.

Así, en las últimas semanas la directiva ha abrochado la renovación de algunas de las figuras del equipo. Una de ellas es Fabián Hormazábal, quien extendió su vínculo con el club y permanecerá el 2026 en la U.

El lateral derecho ha sido una pieza clave en el conjunto dirigido por Gustavo Álvarez y fue tentado desde el extranjero hace algún tiempo, algo que fue ratificado por su representante, quien aclaró por qué finalmente se quedó en los laicos.

😮 Revelan el equipo al que rechazó Hormazábal para seguir en U de Chile

Edgar Merino, agente de Fabián Hormazábal, dialogó con el periodista Eugenio Salinas y ratificó que hubo ofrecimientos formales, además de revelar el club que estuvo tras los pasos de su representado.

“Hubo ofertas, estuvo en conversaciones. Se supo también en la prensa, estuvimos en conversaciones con Newell’s. Hubo ofertas formales y la U en ese minuto no quiso que se fuera porque es un jugador muy importante. Iban a jugar Copa Libertadores y para el proyecto Fabián era muy importante”, dijo Merino.

“Nosotros lo entendimos, somos personas justas en ese sentido. A diferencia de lo que pasa muchas veces con los agentes y jugadores que se ponen rebeldes, nosotros somos otro tipo de personas con Fabián. Entendimos a la U y él siguió con la mejor de las ganas”, completó.

⚽ Los números de Fabián Hormazábal en U de Chile

Desde su arribo a la Universidad de Chile, Hormazábal ha disputado 5.739 minutos en 69 partidos, convirtiéndose en uno de los pilares del equipo de Gustavo Álvarez.

Además, ha anotado cinco goles y aportado seis asistencias, lo que explica por qué los azules no quisieron desprenderse de él a inicios de temporada.

