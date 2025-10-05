Universidad de Chile no quiere sorpresas y sigue con la planificación de su plantel para 2026. En ese contexto, una de sus principales figuras dio un paso clave de cara al futuro del plantel del conjunto laico.

Fabián Hormazábal, que se ha consolidado como uno de los referentes del proyecto de Gustavo Álvarez, alcanzó un acuerdo de palabra con Azul Azul, según información de En Cancha.

Un paso importante para el Romántico Viajero, pensando en que quieren mantener a gran parte del plantel para la próxima temporada.

⚽ Hormazábal: el fichaje que se volvió pilar

Más allá de su rol en cancha, el acuerdo incluye un aumento salarial y una cláusula de salida cercana a los 2 millones de dólares, como informó el citado medio, resguardando a la dirigencia ante posibles ofertas del extranjero.

Con su renovación, Hormazábal, que llegó libre desde O'Higgins en 2024, seguirá siendo uno de los líderes del equipo y pieza clave en la defensa del equipo azul.

📊 Los números de Fabián Hormazábal en la U

El oriundo de Machalí ha jugado un total de 36 partidos durante este año en la U. Ha marcado tres goles y tiene dos asistencias en 2.861 minutos.