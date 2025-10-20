Fabián Hormazábal renovó su contrato con U de Chile, acuerdo que oficializó el club en sus canales oficiales y que llega a darle gran alegría a sus hinchas, ya que se trata de uno de los mejores jugadores de las últimas dos temporadas.

Es una gran noticia para los Azules en la previa del duelo ante Lanús, a jugarse este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Nacional, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

✍️ La duración del nuevo contrato de Fabián Hormazábal en U de Chile

El contrato de Fabián Hormazábal con U de Chile se extenderá por, al menos, tres temporadas más. Es decir, llega hasta diciembre de 2028.

De todas maneras, se espera que tenga una mejoría en las condiciones debido al nuevo estatus del jugador en el club y, además, ante una posible salida, ya que ha sonado con alguna opción de irse a otro equipo.

🗣️ ESTO dijo Fabián Hormazábal tras renovar en U de Chile

Fabián Hormazábal se mostró contento tras renovar con U de Chile: “Me lo tomo con mucha alegría, con mucho orgullo. Para mí, siempre lo he dicho desde el primer día, ha sido un honor poder estar acá y poder seguir. Obviamente que me llena de motivación para poder lograr más cosas”.

“Un orgullo tremendo poder defender esta camiseta, este escudo. Me llena de muchas más ganas de poder seguir logrando cosas. Con la misma del primer día, de querer ganar cada partido. De, obviamente, seguir creciendo y de seguir demostrando a todos que estamos en la U y que esto es la U”, sentenció.

📊 Los números de Fabián Hormazábal en U de Chile

Fabián Hormazábal ha jugado 69 partidos en U de Chile, completando 5.769 minutos: anotó 5 goles, dio 6 asistencias, se ganó 8 tarjetas amarillas y apenas 1 roja.

