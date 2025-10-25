La reciente anotación de Felipe Loyola en el triunfo 3‑0 de Independiente sobre Platense puso fin a una sequía del club y, al mismo tiempo, abrió una ventana para que el volante chileno hablara con franqueza sobre sus meses oscuros. En un momento clave para su carrera, Loyola no sólo celebró el gol: sacó la voz para explicar por qué no jugó en la Selección y qué sufrió para volver a sentirse bien dentro de la cancha.

Su confesión, en conversación con los medios argentinos, dejó claro que el esfuerzo fue mayor de lo que muchos imaginaban, y que su regreso al gol no es sólo un dato estadístico sino el cierre de un ciclo de desgaste físico y emocional.

Por la recuperación de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, #Independiente le ganó a Platense como local por 3 a 0.



⚽️ G. Ávalos, F. Loyola y L. Millán.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/tS5tVQJCxQ — C. A. Independiente (@Independiente) October 24, 2025

🧠 El año de Felipe Loyola: lesiones, infiltraciones y lucha silenciosa

Loyola reveló que su ausencia y bajo rendimiento no fueron producto de falta de ganas. “Por ahí se habla que no quería jugar. Hay que ser serios en lo que se habla… no jugué en la selección por lo mismo. Se supone que los periodistas informan y no desinforman”, declaró al medio ESPN.



Acto seguido, detalló que venía arrastrando una hernia de espalda, se infiltró, sufrió fractura de costilla, esguinces y un hombro lastimado. En sus palabras: “Me lesioné el hombro, tengo una fractura en la costilla… me pinché la rodilla y me esguincé los tobillos. Intentaba salir de una y caía en otra”.

⚽ Loyola regresó al gol y da un alivio a Independiente

El gol ante Platense no sólo cortó una racha negativa del club de15 partidos sin victorias. También significó un punto de quiebre para Loyola. Según el joven chileno, “sufrí una lesión en la espalda, tuve una hernia y de ahí en adelante me empecé a inflitrar”, señaló a TNT Sports, lo que explica las ausencias del ex Huachipato, pero que con un breve reposo, pudo retomar su forma.

📍 Lo que viene para Felipe Loyola y para Chile

Ahora, Loyola debe consolidarse. Este momento de retorno representa una ventana para volver a ganarse un lugar en la Selección Chilena, en un equipo que busca renovarse. Su lucha, visible y pública, añade valor a su figura como referente de los chilenos en el exterior, por lo menos comenzó su repunte en el Rojo con una buena actuación y otro gol a su cuenta.





