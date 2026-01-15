Colo Colo no pierde el tiempo en Uruguay y el cuerpo técnico decidió añadir dos nuevos partidos a puertas cerradas para darle rodaje a todo el equipo. Además, se negocia un duelo extra que podría cambiar la fecha de regreso a Santiago.

La intensidad de los trabajos en Montevideo obligó a modificar el itinerario original, poniendo en duda la realización de la tradicional Noche Alba por falta de fechas.

🇺🇾 ¿Cuáles son los dos nuevos amistosos de Colo Colo en Uruguay?

La planificación de Colo Colo en tierras charrúa sufrió modificaciones de última hora para aumentar la carga y ritmo futbolístico. El cuerpo técnico decidió sumar dos amistosos a puertas cerradas, adicionales a los compromisos oficiales de la Serie Río de la Plata 2026, torneo en el que Colo Colo se estrenará hoy a las 21:00 horas ante Olimpia de Paraguay.

El objetivo de estos duelos, que se jugarán entremedio de los partidos televisados, es que todo el plantel sume minutos de competencia, replicando la fórmula utilizada en Pirque donde enfrentaron a la categoria Sub 20. Estos encuentros de entrenamiento buscan afinar la idea de juego antes del debut oficial ante Limache por el Campeonato Nacional.

🆚 ¿Contra quién jugaría Colo Colo si extiende su viaje?

Originalmente, el regreso estaba pactado para el 22 de enero, pero existe una “posibilidad grande” de que los dirigidos por Fernando Ortiz se queden en Montevideo hasta el fin de semana del 24. ¿La razón? Blanco y Negro negocia un amistoso de primer nivel ante Nacional.

Si se concreta este encuentro internacional, el equipo postergará su vuelo de retorno para cerrar su preparación enfrentando a los dos más grandes de Uruguay en menos de una semana: Peñarol el 21 de enero y el “Bolso” el 24.

🚫 ¿Qué pasará con la Noche Alba 2026?

El cambio de itinerario y la suma de estos partidos traen una consecuencia dolorosa para el hincha: la Noche Alba corre serio peligro de suspensión.

Aníbal Mosa reconoció la dificultad comercial y de calendario para encontrar un rival de peso para el evento, que tentativamente sería el 25 de enero. Con el equipo jugando posiblemente el 24 en Uruguay, los tiempos no calzan. “Si no logramos encontrar un rival acorde, lamentablemente tendremos que suspender el evento“, admitió el presidente de la concesionaria.