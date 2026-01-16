Colo Colo está en su pretemporada en Uruguay: los Albos derrotaron por penales a Olimpia y comenzaron con buenas sensaciones este 2026 en cancha. En cuanto a los refuerzos ya tienen cuatro confirmados (Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero), aunque Fernando Ortiz sigue luchando por un arquero.

Lo que se conoce es que la dirigencia de Blanco y Negro no está convencida de traer un guardameta, ya que confía en Fernando De Paul y Eduardo Villanueva, aunque hubo una señal del presidente Aníbal Mosa que hace pensar que no está descartado el arribo de un golero al estadio Monumental.

🧐 La señal de Aníbal Mosa que ilusiona a Ortiz con un nuevo arquero para Colo Colo

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el periodista Daniel Arrieta conversó a distancia con Mosa, lo que fue enfocado por una cámara de la transmisión. El dirigente hacía gestos ante las preguntas del comunicador.

Una de las consultas fue sobre la posible llegada de un portero al Cacique: “Aníbal, un arquero para Colo Colo, ¿dedito para arriba o más o menos?”, consultó Arrieta, a lo que Aníbal Mosa hizo un gesto de “más o menos”.

Esto obviamente llega a ratificar que no hay una convicción de los dirigentes de fichar a un guardameta para los Albos, aunque tampoco fue enfático en descartar la opción, que es la que mantiene muy atento a Fernando Ortiz. Tampoco rechazó de plano ante la pregunta de la llegada de un refuerzo más, aunque ya es sabido que si llega un futbolista más a Macul, solo será un arquero.

📋 Las opciones que tiene Colo Colo para traer un arquero

La opción que está sobre la mesa desde principio del mercado de pases es la de Jaime Vargas: el joven golero de 21 años lleva dos temporadas con minutos de juego en Deportes Recoleta y, de hecho, en 2025 jugó los 30 partidos de la Primera B.

Matías Dituro es otro de los nombres que ha sonado en Colo Colo, al igual que Sergio “Chiquito” Romero, ex Manchester United y Boca Juniors, quien además llegó a la final del Mundial de Brasil 2014. El punto en contra en este caso es que jugó muy poco el último semestre en Argentinos Juniors.