La reciente partida del “Vicho” Pizarro a Rosario Central dejó una vacante sensible en el mediocampo de Colo Colo. Cuando todos se preguntaban quién sería el responsable de reemplazar esa pieza clave, el técnico Fernando Ortiz sorprendió apostando por la cantera: encontró a su heredero en las inferiores y avisó que tiene una “proyección interesante”.

El estratega albo no dudó en destacar las condiciones de este joven volante durante la pretemporada en Uruguay, asegurando que si mantiene el nivel, peleará una camiseta de titular en el Campeonato Nacional 2026.

💎 ¿El juvenil que asoma como reemplazo de Vicente Pizarro?

Se trata de Matías Moya, un volante central de 19 años (categoría 2007) que fue promovido al primer equipo justo a tiempo para la pretemporada. Ante la venta del capitán del Cacique a Rosario Central, Ortiz decidió probarlo en la Serie Río de la Plata, donde el juvenil respondió con una madurez impropia de su edad ante un rival de peso como Olimpia.

Formado en el Monumental, Moya destaca por su buen pie y visión de juego, características que lo han perfilado naturalmente como el sucesor del “Vicho”. Su rendimiento en los amistosos convenció al cuerpo técnico de que la solución al mediocampo estaba en casa y no en un fichaje millonario del extranjero.

¡𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐔́𝐓𝐁𝐎𝐋 𝐉𝐎𝐕𝐄𝐍 𝐀𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐌𝐎! ⚪️⚫️🔥



Felicitamos a nuestros juveniles Jerall Astudillo, Benjamín Pérez, Víctor Campos, Sebastián Vega, Benjamín Castro, Benjamín Araya, Javier Rojas, José Durán y Matías Moya, quienes firmaron su primer… pic.twitter.com/nNk7HcotT9 — Colo-Colo (@ColoColo) January 28, 2025

🗣️ ¿Qué opina Fernando Ortiz sobre Matías Moya?

El respaldo llegó de la voz del propio entrenador. En conferencia de prensa tras el encuentro amistoso en Uruguay, y ante los micrófonos de los medios presentes, Fernando Ortiz fue consultado por el rendimiento de los cadetes, espacio dónde tuvo palabras de reconocimiento para el mediocampista.

“Mati es un jugador que tiene una proyección interesante junto a Rodrigo Catalán”, aseguró el técnico argentino a la prensa, destacando la personalidad del jugador en su debut internacional. Además, envió un mensaje directo al plantel: “Si el jugador hace lo que yo quiero y pide, va a tener chances de jugar”, sentenció, confirmando que Moya peleará la titularidad este 2026.

🔄 ¿Colo Colo buscará otro refuerzo en el mediocampo?

La irrupción de Matías Moya ha modificado la hoja de ruta de Blanco y Negro. Con la venta de Vicente Pizarro, la dirigencia tenía la urgencia de salir al mercado a buscar un reemplazo.

Sin embargo, tras la evaluación positiva que hizo Ortiz ante los medios, el plan del Cacique se inclina ahora por potenciar a estos nuevos talentos. Sumado al regreso de Bryan Soto, el club buscará cubrir la zona media sin realizar grandes gastos, confiando en la “proyección interesante” que detectó el entrenador en la cantera.