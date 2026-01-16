Colo Colo sigue moviéndose en el mercado. Los albos, que se encuentran en Uruguay disputando la Serie Río de la Plata, sumaron un nuevo refuerzo, el cual fue confirmado recientemente en las redes sociales del club.

Se trata del ansiado nueve que había solicitado Fernando Ortiz para suplir la partida de Salomón Rodríguez. El centrodelantero era una de las urgencias del ‘Tano’ para pelear un puesto con Javier Correa y también para sumar una nueva variante en ofensiva.

⚽ Colo Colo tiene centrodelantero: cuarto refuerzo confirmado

El jugador en cuestión es Maximiliano Romero, delantero de 27 años que pertenece a Argentinos Juniors. Sin embargo, el trasandino viene de jugar la última temporada en O’Higgins, donde tuvo un destacado desempeño pese a arribar en el segundo semestre.

Romero llega a préstamo con una opción de compra de US$1,5 millones por el 50% del pase. El atacante, que no estaba considerado por Nicolás Diez al otro lado de la cordillera, también era pretendido por el Capo de Provincia para jugar la Copa Libertadores.

De esta forma, Colo Colo desechó definitivamente la opción de Damián Pizarro, quien estuvo cerca de retornar al Estadio Monumental, pero finalmente no tuvo el visto bueno por parte del ‘Tano’ Ortiz ni tampoco de algunos integrantes del directorio.

📊 Los números de Maximiliano Romero

Formado en Vélez Sarsfield, Maximiliano Romero debutó oficialmente en el año 2016. En el Fortín jugó un total de 71 partidos, anotó 16 goles y aportó 6 asistencias.

De ahí dio el salto al fútbol neerlandés, donde defendió las camisetas de Jong PSV y de PSV Eindhoven. Sin embargo, su paso por Europa no fue el esperado (marcó 8 tantos en 36 partidos), por lo que regresó a Argentina en el 2022.

En su retorno a su país, Romero jugó 62 partidos con Racing y marcó 10 goles, y disputó 46 con Argentinos Juniors, donde anotó 12. Finalmente a mediados del 2025 llegó a préstamo a O’Higgins, donde en 13 compromisos festejó en 7 oportunidades y entregó dos asistencias.

