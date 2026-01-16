Arturo Vidal valoró el buen inicio de Colo Colo en el torneo amistoso de pretemporada Serie Río de La Plata con victoria por penales ante Olimpia y dejó un importante mensaje de cara al 2026 del Cacique, en el que tienen la obligación de volver a protagonizar el Campeonato Nacional y todas las competencias locales.

El King hizo alusión a que no pueden volver a repetir el nivel del año pasado, que los llevó a fracasar en la Liga de Primera, la Copa Libertadores y la Copa Chile, quedando sin clasificar a competiciones internacionales.

🗣️ El fuerte mensaje de Arturo Vidal para el Colo Colo 2026

Arturo Vidal dejó en claro que este 2026 Colo Colo debe superar con creces lo vivido la temporada anterior: “Creo que el equipo este año lo va a hacer muy bien porque se está trabajando bien y estamos con mucha rabia (por el desempeño de 2025), así que esperamos que este año se den las cosas”.

Además, valoró el compromiso ante Olimpia: “Contento de que volvimos a jugar. Tuvimos una semana muy fuerte allá en Pirque, así que nos faltaba jugar… Siempre es importante ganar y ahora a seguir mejorando en los próximos partidos”.

“Los primeros entrenamientos han sido súper fuertes, tenemos esta semana para seguir preparándonos, tenemos partidos también con equipos muy buenos (Alianza Lima y Peñarol), así que esperamos preparar una mejor forma tener un año muy bueno, ya que tenemos solo el campeonato, no tenemos ni un campeonato internacional, así que hay prepararse de la mejor forma poder ganar todo”, añadió.

Finalmente, habló también de los refuerzos albos: “Son jugadores importantes, están llegando, se están acomodando al equipo, así que contento con lo que se está haciendo. Hay que seguir trabajando, lo importante es que los que lleguen se adapten muy rápido, Matías (Fernández), (Joaquín) Sosa y alguno más que, si se agrega, va a ser importante (ya están confirmados Javier Méndez y Maximiliano Romero)”.

📲 Las noticias de Colo Colo y Arturo Vidal las puedes encontrar al seguir y mantenerte conectado con nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.