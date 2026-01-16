Un positivo debut tuvo Colo Colo en la Serie Río de la Plata este jueves al vencer por penales a Olimpia en su primer partido de dicho torneo de verano, pero horas después del encuentro los albos tuvieron un revés que incluyó una ley del ex en contra en otro amistoso en tierras uruguayas.

Todo fue abrazos en el Cacique tras superar a uno de los grandes del fútbol paraguayo, pero para los de Fernando Ortiz vino el golpe de vuelta durante esta misma jornada de viernes.

⚠️ Colo Colo tuvo su primer tropezón de este 2026 en Uruguay

Tal como informaron los albos en sus redes sociales este viernes jugaron un amistoso a puertas cerradas ante U de Concepción, elenco que también se encuentra en Uruguay para jugar la Serie Río de la Plata, donde se estrenarán este lunes 19 de enero ante Racing de Montevideo.

Respecto a este cruce entre Colo Colo y la UdeC el periodista Cristián Alvarado complementó con detalles acerca del hermético compromiso. “Colo-Colo cayó por 1-0 ante la Universidad de Concepción en un partido donde los albos presentaron un equipo alternativo (los que no jugaron anoche ante Olimpia y los que sumaron pocos minutos)”, apuntó.

“El gol fue marcado por Pablo Parra para el equipo del campanil”, añadió Alvarado, mencionando la ley del ex que le propinó el volante al Popular, club al que defendió durante 2023 y 2024.

Más postales de nuestro amistoso a puertas cerradas ante Universidad de Concepción 🤟🏻⚽️ https://t.co/9YtR6mPHgd pic.twitter.com/zToxU4wk3B — Colo-Colo (@ColoColo) January 16, 2026

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en la Serie Río de la Plata?