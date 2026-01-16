Previo a estrenarse en la Serie Río de la Plata en Uruguay en Colo Colo uno de los temas que provocó tensión fue la supuesta postura de Lucas Cepeda de querer abandonar el club ante una nueva oferta desde el exterior, algo que el propio delantero se encargó de desmentir tajantemente pero que igual quedó rondando en el Cacique.

Ante esto, el propio técnico de los albos Fernando Ortiz quien abordó la situación con Cepeda, marcándole claro el escenario al zurdo atacante y dejando en claro que tiene la decisión en sus manos en caso que le llegase realmente una propuesta para partir del Estadio Monumental.

⚽ Ortiz le deja a Cepeda la decisión de seguir o irse de Colo Colo

Fue tras el triunfo por penales sobre Olimpia en el certamen amistoso en Uruguay que Ortiz se refirió al futuro de Lucas Cepeda en el club, siendo claro en cuál es su visión al respecto.

“Mientras esté abierto el mercado de pases, cualquiera se puede ir o llegar. Si llega una oferta, que se vaya feliz y contento. Si se tiene que quedar, que sea lo mejor para el club“, expresó el estratega de Colo Colo.

“Todos los jugadores son importantes”, añadió el Tano al respecto, dejándole saber a Cepeda que finalmente es el primero que tiene el poder de decidir el próximo paso en su carrera, si es ligado al Popular o en busca de un nuevo destino.

▪️ ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en el Torneo de Verano?

Así con la situación, tanto Colo Colo como Cepeda deben enfocarse en el siguiente desafío que tendrán en la Serie Río de la Plata, cuando este domingo 18 de enero enfrenten a Alianza Lima desde las 21:00 horas de nuestro país.