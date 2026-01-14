Colo Colo viajó este miércoles a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata, torneo amistoso en el que debutará frente a Olimpia en su primer partido de la temporada 2026.

En la comitiva del Cacique se encuentra Lucas Cepeda, quien en las últimas horas ha dado qué hablar por su posible salida del Estadio Monumental. Y es que los problemas financieros inquietan en Macul debido a que no tendrán competencias internacionales este año.

Si bien las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia aliviaron algo a la dirigencia, no se descarta una posible transacción por el formado en Santiago Wanderers para hacer caja. Así al menos lo señalaron desde Blanco y Negro.

Blanco y Negro se abre a vender a Lucas Cepeda

Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, se encuentra en Uruguay acompañando a Colo Colo en la Serie Río de la Plata, y fue consultado por la posible partida del atacante albo.

“Estamos abiertos a las ofertas que nos haga el mercado. Todos sabemos que el ‘Vicho’ (Pizarro), Lucas (Cepeda) y otros estaban en vitrina. Lucas es un gran jugador, y si llega una propuesta interesante y satisfactoria para él y para Colo Colo, obviamente vamos a considerarla”, reconoció el dirigente.

Lucas Cepeda sale al paso de los rumores sobre su futuro

En las últimas horas el exportero y ahora comentarista, Nicolás Peric, reveló una supuesta conversación con Lucas Cepeda, donde el extremo le confesaba estar cansado, por lo que esperaba salir de Colo Colo.

Sin embargo, esto fue descartado por el propio Cepeda, quien a través de sus redes sociales salió al paso de los rumores. “Jamás he hablado de estar cansado o mencionar algo de una supuesta oferta. Mi presente es en Colo Colo, me entreno y me preparo al igual que desde el primer día. Y si llega a existir alguna opción, lo verá la gente que me representa con el club”, dijo el jugador.

