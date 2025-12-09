La noche que debía cerrar el sueño del ascenso terminó convirtiéndose en un problema mayor para Cobreloa. La derrota en la liguilla no solo dejó a Calama con el sabor amargo de otra liguilla perdida, sino que reveló un escenario que pocos habían considerado: el club quedó a punto de tener a casi todo su plantel sin contrato vigente.

En el Zorros del Desierto la preocupación se instaló de inmediato. El golpe de la caída ante Deportes Concepción fue fuerte, pero lo que viene ahora, promete ser aún más duro. A solo semanas del cierre de año, la dirigencia debe reaccionar rápido para evitar que el equipo se desarme por completo.

🟠 Terremoto en Cobreloa: las decisiones urgentes que vienen

El club loíno enfrenta una realidad preocupante. Según informó el portal SoyCalama, 25 futbolistas quedarán libres si no se llega a acuerdos pronto. Entre los casos más sensibles aparece el de Hugo Araya, uno de los jugadores más regulares durante la campaña y pieza clave en momentos decisivos. Su continuidad es prioridad para la dirigencia, aunque el portero también evalúa alternativas para su futuro.

Otro nombre relevante es David Tapia. El lateral y uno de los bastiones de la defensa, cerró el año con un rendimiento sólido, pero él mismo adelantó que tomará un tiempo antes de decidir si continúa. Su postura abre un flanco adicional en una zona del campo que Cobreloa no puede descuidar.

🟠 La urgencia de armar un plantel y la dirigencia bajo presión

La lista de jugadores que podrían seguir incluye a Gerardo Navarrete, Iván Ledezma, Sebastián Zúñiga, Byron Bustamante, Nicolás Palma, Rodolfo González y Luis García. Todos ellos tienen características valiosas para el proyecto, pero ninguno tiene su continuidad garantizada.

Cobreloa entró en un punto crítico. La derrota en la liguilla ya es parte del pasado, pero el rearmado que viene marcará el futuro inmediato del club y la dirigencia no quiere echar por la borda el proyecto que armaron y que estuvo a punto de ser 100% efectivo para garantizar el regreso a la División de Honor.