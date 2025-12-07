La ciudad de Calama está encendida. En cuestión de horas, Cobreloa agotó las entradas para la revancha más importante de su temporada, instalando un ambiente de verdadera final en el Estadio Zorros del Desierto. La herida abierta tras el 1-1 en Collao dejó al plantel con la misión de hacerse fuerte en casa y a la hinchada con una sola idea en mente: empujar al equipo hacia el ansiado regreso a Primera División.

La expectativa explotó en la ciudad minera. Aunque la ida marcó un récord histórico con los 29 mil hinchas de Deportes Concepción, los loínos también respondieron a lo grande, asegurando un lleno total con 11 mil fanáticos que prometen un recibimiento con todo el fervor naranja.

🔥 Explota el Zorros del Desierto en la previa de la final del ascenso

A través de sus redes sociales, Cobreloa confirmó que no quedan entradas disponibles, lanzando un mensaje que dejó todo dicho: “¡Nos juntamos en El Templo para jugar juntos este trascendental partido!”. La frase desató aún más la fiebre naranja, que ya venía tomando fuerza desde el pitazo final en el Ester Roa.

Este domingo, el estadio de la capital de la provincia de El Loa será un hervidero. Con su clima seco, su localía intimidante y un público que sabe jugar finales, Calama quiere convertirse en un factor determinante. El plantel lo siente y entiende que no habrá margen para errores: es ganar o seguir en la B.

🟣 El desafío de un Deportes Concepción inspirado

Al frente estará un Deportes Concepción que llega con la moral en alto y con un respaldo masivo que remeció la Primera B. El León de Collao viene demostrando personalidad, intensidad y actitud, y buscará dar el golpe final en un escenario históricamente difícil.

El duelo arranca a las 20:15 horas y promete ser uno de los partidos más vibrantes del año en el fútbol chileno. Cobreloa quiere volver a ser protagonista en Primera. El Conce quiere terminar un sueño que parecía imposible. Y Calama, esta vez, será el epicentro de toda la emoción.