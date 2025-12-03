Cobreloa y Concepción jugarán este domingo 7 de diciembre a las 20:15 horas la Final de Vuelta de la Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B, en busca del segundo cupo a la máxima categoría del fútbol chileno. El duelo será transmitido en TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

El compromiso de ida terminó empatado 1-1 en la ida en el estadio Ester Roa Rebolledo, por lo que quien gane subirá a Primera División. Si hay empate vamos al alargue y podemos llegar hasta los penales.

🕘 Cobreloa vs Concepción EN VIVO por la Final de la Liguilla: minuto a minuto

Primera B Playoff Ascenso – 2025 Final Cobreloa Sin Comenzar Agregado 1-1 Deportes Concepción Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos DEP 1 – 1 COB 03/12/2025 DEP 4 – 0 COB 07/09/2025 COB 2 – 1 DEP 03/05/2025

⚽ ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Concepción por la Final Ida de la Liguilla del Ascenso 2025?

La Final Vuelta de Cobreloa vs Concepción está programada para este domingo 7 de diciembre, desde las 20:15 horas, en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

🗓 Fecha: Domingo 7 de diciembre

Domingo 7 de diciembre 🕒 Hora: 20:15 horas

20:15 horas 🏟 Estadio: Zorros del Desierto, Calama

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Cobreloa vs Concepción?

📺 TV: TNT Sports

TNT Sports 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max

TNT Sports en HBO Max 🖥 Minuto a minuto: podrás seguir el relato en el marcador virtual de Alairelibre.cl

🖥️ ¿Dónde ver Cobreloa vs Concepción ONLINE?

El partido estará disponible ONLINE a través de:

👉 Minuto a Minuto de Al Aire Libre, con actualizaciones permanentes desde el Estadio Zorros del Desierto. Ideal para quienes no puedan seguir la transmisión oficial.

🟨 Árbitros de Concepción vs Cobreloa

(A designar por ANFP – no oficiales al cierre de esta edición)

📝 La formación de Cobreloa vs Deportes Concepción por la Final Vuelta de la Liguilla de Ascenso 2025

Cobreloa – DT: César Bravo

Hugo Araya; David Tapia, Agustín Heredia, Nicolás Palma, Ronald Guzmán; Cristian Muga, Gerardo Navarrete, Álex Valdés; Sebastián Zúñiga, Aldrix Jara y Gustavo Gotti.

📝 La formación de Concepción vs Cobreloa por la Final Vuelta Liguilla de Ascenso 2025

Deportes Concepción – DT: Patricio Almendra

Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Nozomi Kimura, Diego Carrasco, Jonathan Espínola; Nelson Sepúlveda, Mario Sandoval, Brayan Valdivia, Carlos Morales; Andrés Gillard y Joaquín Larrivey.

(Sebastián Silva está suspendido para este partido)

📈 ¿Cómo llegan Concepción vs Cobreloa a la Final de la Liguilla?

Deportes Concepción

El “Conce” llega luego de una semi sufrida, trabajada y muy meritoria. Empató 1-1 ante Copiapó en Atacama y avanzó gracias al 2-1 global, asegurado con el gol de Joaquín Larrivey, líder absoluto del ataque lila.

El equipo muestra solidez, intensidad y una convicción que lo tiene a un paso de un ascenso histórico.

Últimos cinco partidos: V – V – E – V – E

Cobreloa

Los loínos dieron vuelta una llave compleja: perdían 2-1 en la ida, pero en Calama arrasaron con un 3-1 que tuvo a Aldrix Jara como figura con un doblete. El triunfo aseguró el 4-3 global y mantuvo viva la ilusión naranja.

Cobreloa llega con envión, gol y un Zorros del Desierto que promete explotar en la vuelta.

Últimos cinco partidos: V – E – E – D – V

🔙 Historial reciente entre Concepción vs Cobreloa

2025 – Fase Regular:

07/09 – Concepción 4-0 Cobreloa (Ester Roa)

03/05 – Cobreloa 2-1 Concepción (Zorros del Desierto)

Paridad absoluta con un detalle clave: Conce fue imparable en casa la última vez que se cruzaron.

En síntesis

Cobreloa y Concepción disputan la Final Vuelta este domingo 7 de diciembre a las 20:15 hrs.

El partido se juega en el Ester Roa y será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

La Ida fue 1-1, por lo que quien gane en Calama asciende a Primera División.

Si hay empate, nos vamos al alargue, y si persiste hay penales.

