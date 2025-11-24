La Primera B 2025 se acerca a su cierre más intenso. Tras una fase regular electrizante y unos cuartos de final que dejaron sorpresas en todas las canchas, llegaron las semifinales de la Liguilla: el penúltimo filtro antes de la gran final que entregará el ansiado ascenso.

Los cuatro sobrevivientes —Deportes Copiapó, Cobreloa, San Marcos de Arica y Deportes Concepción— disputarán entre el 26 y el 30 de noviembre las llaves que definirán a los dos finalistas. Solo después de esa semana quedará claro quiénes irán por el último cupo que acompañará a Universidad de Concepción en su regreso a la división de honor.

⚽ ¿Qué equipos pueden clasificar a la final de la Liguilla de Ascenso 2025?

Los finalistas saldrán de los siguientes semifinalistas:

Deportes Copiapó (2° en la tabla anual)

(2° en la tabla anual) Cobreloa (3°)

(3°) San Marcos de Arica (4°)

(4°) Deportes Concepción (6°)

Las dos llaves son:

Copiapó vs Deportes Concepción

Cobreloa vs San Marcos de Arica

Los ganadores de cada cruce avanzarán a la gran final por el ascenso.

🔎 ¿Cómo se jugará la final por el ascenso a Primera División 2026?

La final se disputará a ida y vuelta, con penales en caso de empate global.

No existe gol de visita.

El equipo mejor ubicado en la tabla anual cerrará de local, tal como lo exigen las Bases ANFP 2025.

📅 ¿Cuándo se juega la final de la Liguilla de Ascenso 2025?

La ANFP ya definió el calendario preliminar para la final de la Liguilla del Ascenso 2025, que se disputará a ida y vueltadurante la primera semana de diciembre:

Partido de ida

📆 Miércoles 3 de diciembre

⏰ Horario por confirmar

🏟️ Estadio del peor posicionado en la tabla anual

Partido de vuelta

📆 Domingo 7 de diciembre

⏰ Horario por confirmar

🏟️ Estadio del mejor posicionado en la tabla anual

La programación exacta será actualizada cuando la ANFP publique los horarios oficiales.

🧩 ¿Qué gana el campeón de la Liguilla?

El campeón de la final obtiene el segundo y último ascenso a Primera División 2026, acompañando a Universidad de Concepción. El subcampeón queda fuera de premios deportivos: la Liguilla solo entrega un cupo.

🏟️ ¿Cómo llegan los equipos a la definición de la Liguilla?

Deportes Copiapó

Subcampeón del torneo regular.

Equipo más sólido de la liguilla según rendimiento anual.

Localía asegurada en la vuelta si avanza a la final.

Cobreloa

Tercer puesto anual.

Eliminó a Wanderers en penales en cuartos.

Uno de los planteles con más experiencia en la división.

San Marcos de Arica

Fue el equipo más dominante en cuartos (3-0 global).

Llega con solidez defensiva y dinámica ofensiva estable.

Deportes Concepción

Eliminó a Antofagasta en una de las series más cerradas.

Es el de peor ubicación anual, pero con alto rendimiento reciente.

En síntesis

Copiapó, Cobreloa, San Marcos y Concepción disputan semifinales.

Los dos ganadores avanzarán a la final por el ascenso.

La final será a ida y vuelta, sin gol de visita.

El campeón asciende directo a Primera División 2026.

La programación oficial se confirmará al cierre de semifinales.

📣 Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura de la Liguilla de Ascenso 2025: programación, resultados, análisis y el minuto a minuto del último cupo rumbo a Primera División 2026.