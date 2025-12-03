Concepción y Cobreloa empataron 1-1 en un partidazo por la Final Ida de la Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B, en un partidazo con 29.000 personas en el estadio Ester Roa Rebolledo en la Región del Bío Bío.

Ambos elencos quedaron con las mismas posibilidades de ascender a Primera División en la vuelta, aunque ese compromiso está pactado en el Zorros del Desierto de Calama, donde los Naranjas tienden a hacerse fuertes y sacar diferencias.

⚽ Los goles de Concepción vs Cobreloa por la Liguilla de Ascenso 2025

Tras un primer tiempo en el que primó la fricción más que el buen juego, Ariel Cáceres abrió la cuenta para Concepción en el arranque del complemento, en los 53 minutos, causando la locura total en la multitud de camisetas lilas en las tribunas, los que sueñan con un ascenso a Primera tras mucho tiempo.

No obstante, la igualdad llegó rápido en los 66′ mediante Iván “Titi” Ledezma, quien vino desde el banco para sacar un tremendo remate de media distancia y batir al arquero Nicolás Araya. El futbolista anotó este golazo justo cuando cumplió 100 partidos con los Zorros del Desierto.

Sobre el final del partido hubo un intento del local de quedarse con la victoria, a través del dominio territorial, aunque siempre las mejores ocasiones corrieron por parte de los Loínos, quienes además quedan con una ventaja al terminar como dueños de casa la llave.

📅 Estadísticas Concepción vs Cobreloa por la Liguilla de Ascenso 2025

Primera B Playoff Ascenso – 2025 Final Deportes Concepción 0 0 Descanso Cobreloa Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos DEP 4 – 0 COB 07/09/2025 COB 2 – 1 DEP 03/05/2025

📅 ¿Cuándo juegan Cobreloa vs Concepción por la Final Vuelta en la Liguilla de Ascenso 2025?

La revancha de Cobreloa vs Concepción en la Liguilla de Ascenso 2025 se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre a las 20:15 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

El que gana el duelo logra el ansiado ascenso a Primera División, mientras que si hay empate todo se define en alargue. Si persiste la igualdad nos vamos a los penales.

