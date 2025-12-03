Concepción y Cobreloa jugarán la gran final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B.

Los Lilas han tenido una segunda ronda extraordinaria y a un Joaquín Larrivey inspirado para poder dejar en el camino a Deportes Antofagasta y Deportes Copiapó.

Al frente está Cobreloa, uno de los equipos más fuertes de la división, que quiere retomar sus años de grandeza y espera volver a la Primera División. Los mineros eliminaron a Santiago Wanderers y a San Marcos de Arica.

El duelo de ida entre Concepción y Cobreloa se jugará este miércoles 3 de diciembre desde las 20:00 horas en el estadio Ester Roa.

⏱️Concepción vs Cobreloa, minuto a minuto