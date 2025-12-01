La Liguilla del Ascenso 2025 llega a su capítulo decisivo con una final que tiene todos los ingredientes para ser histórica en la Primera B: fútbol, presión, goleadores encendidos y dos hinchadas que viven este cruce como una cita de vida o muerte. Deportes Concepción, que dejó afuera a Copiapó con una solidez admirable, recibe a Cobreloa, que renació en Calama y dio vuelta la llave ante San Marcos con un Estadio Zorros del Desierto completamente encendido.

El “León de Collao” se afirma como uno de los equipos más regulares del último mes, mientras que los loínos llegan con la moral al tope y con Aldrix Jara en modo figura. Y como si fuera poco, la llave une a dos de los delanteros más determinantes del campeonato: Joaquín Larrivey (18 goles) y el propio Jara (12 tantos). El Ester Roa, otra vez, será el escenario de una noche que puede marcar el destino de ambos clubes.

🕘 Concepción vs Cobreloa EN VIVO por la Final de la Liguilla: minuto a minuto

⚽ ¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs Cobreloa por la Final Ida de la Liguilla del Ascenso 2025?

La Final Ida está programada para este miércoles 3 de diciembre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. La Final Vuelta se disputará el 7 de diciembre, desde las 20:15 horas, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

🗓 Fecha: Miércoles 3 de diciembre

Miércoles 3 de diciembre 🕒 Hora: 20:00 horas

20:00 horas 🏟 Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Concepción vs Cobreloa?

📺 TV: TNT Sports

TNT Sports 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max

TNT Sports en HBO Max 🖥 Minuto a minuto: podrás seguir el relato en el marcador virtual de Alairelibre.cl

🖥️ ¿Dónde ver Concepción vs Cobreloa ONLINE?

El partido estará disponible ONLINE a través de:

👉 Marcador virtual de AlAireLibre.cl, con actualizaciones permanentes desde el Ester Roa y el Estadio Zorros del Desierto. Ideal para quienes no puedan seguir la transmisión oficial.

🟨 Árbitros de Concepción vs Cobreloa

(A designar por ANFP – no oficiales al cierre de esta edición)

📝 La formación de Concepción vs Cobreloa por la Final de la Liguilla 2025

Deportes Concepción – DT: Patricio Almendra

Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Claudio Fernández, Diego Carrasco, Jonathan Espínola; Nelson Sepúlveda, Mario Sandoval, Brayan Valdivia, Carlos Morales; Andrés Gillard y Joaquín Larrivey.

(Sebastián Silva está suspendido para este partido)

📝 La formación de Cobreloa vs Deportes Concepción por la Final Ida

Cobreloa – DT: César Bravo

Hugo Araya; David Tapia, Agustín Heredia, Nicolás Palma, Ronald Guzmán; Cristian Muga, Gerardo Navarrete, Iván Ledezma; Álvaro Delgado, Aldrix Jara y Gustavo Gotti.

📈 ¿Cómo llegan Concepción vs Cobreloa a la Final de la Liguilla?

Deportes Concepción

El “Conce” llega luego de una semi sufrida, trabajada y muy meritoria. Empató 1-1 ante Copiapó en Atacama y avanzó gracias al 2-1 global, asegurado con el gol de Joaquín Larrivey, líder absoluto del ataque lila.

El equipo muestra solidez, intensidad y una convicción que lo tiene a un paso de un ascenso histórico.

Últimos cinco partidos: V – V – E – V – E

Cobreloa

Los loínos dieron vuelta una llave compleja: perdían 2-1 en la ida, pero en Calama arrasaron con un 3-1 que tuvo a Aldrix Jara como figura con un doblete. El triunfo aseguró el 4-3 global y mantuvo viva la ilusión naranja.

Cobreloa llega con envión, gol y un Zorros del Desierto que promete explotar en la vuelta.

Últimos cinco partidos: V – E – E – D – V

🔙 Historial reciente entre Concepción vs Cobreloa

2025 – Fase Regular:

07/09 – Concepción 4-0 Cobreloa (Ester Roa)

03/05 – Cobreloa 2-1 Concepción (Zorros del Desierto)

Paridad absoluta con un detalle clave: Conce fue imparable en casa la última vez que se cruzaron.

En síntesis

Deportes Concepción y Cobreloa disputan la Final Ida este miércoles 3 de diciembre a las 20:00 hrs.

El partido se juega en el Ester Roa y será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Larrivey y Aldrix Jara llegan como figuras decisivas en la llave por el ascenso.

La vuelta será el 7 de diciembre en Calama, donde se definirá al nuevo equipo de la Liga de Primera 2026.

