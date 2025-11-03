La Primera B 2025 cerró su fase regular con una celebración histórica: Universidad de Concepción se proclamó campeón tras golear 3-0 a Copiapó y sellar su retorno a la máxima categoría del fútbol chileno. Con 55 puntos y una campaña sólida, el “Campanil” levantó el título y volvió a Primera División después de cinco años, coronando una temporada marcada por regularidad, equilibrio y una defensa infranqueable.

Pero la emoción no termina ahí. Desde este viernes 8 y sábado 9 de noviembre, comenzará la esperada Liguilla de Ascenso 2025, un mini torneo que definirá quién acompañará a la U de Conce en la Primera División 2026. El duelo más atractivo será entre Cobreloa y Santiago Wanderers, dos clubes históricos que abren los cuartos de final en una llave de alto voltaje, mientras San Marcos, Rangers, Antofagasta y Concepción buscarán dar el golpe. Copiapó, en tanto, esperará rival directamente en semifinales.

⚽ ¿Qué equipos jugarán la Liguilla de Ascenso a Primera 2026?

Con la consagración de Universidad de Concepción como campeón con 55 puntos, el foco se traslada a la apasionante Liguilla 2025, que definirá el segundo ascendido al fútbol de honor.

Siete equipos entran en carrera: Deportes Copiapó, Cobreloa, San Marcos de Arica, Deportes Antofagasta, Deportes Concepción, Rangers de Talca y Santiago Wanderers.

De acuerdo con las Bases ANFP 2025, el club que finalizó segundo en la tabla (Copiapó) avanzará directamente a semifinales, mientras que los puestos del 3° al 8° se medirán en cuartos de final. Las llaves serán ida y vuelta con VAR, y en caso de empate global, todo se resolverá desde el punto penal.

🏁 ¿Cómo se jugarán los cuartos de final de la Liguilla de la Primera B 2025?

Tras la última fecha del torneo, las series quedaron definidas de la siguiente manera:

Llave Partido Ida/Vuelta 1️⃣ Cobreloa (3°) 🆚 Santiago Wanderers (8°) Ida y vuelta 2️⃣ San Marcos de Arica (4°) 🆚 Rangers (7°) Ida y vuelta 3️⃣ Antofagasta (5°) 🆚 Deportes Concepción (6°) Ida y vuelta 🕐 Copiapó (2°) Clasificado directo a semifinales

*El fixture definitivo aún depende del fallo pendiente en el Tribunal de Disciplina de la ANFP sobre el caso Cobreloa vs Santiago Morning, que podría modificar el orden de la tabla.

📅 ¿Cuándo se jugará la Liguilla de Ascenso 2025?

El inicio está programado para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, con las revanchas previstas para el 16 y 17 del mismo mes.

Las semifinales se disputarían entre el 23 y 24 de noviembre, mientras que la gran final, también a ida y vuelta, está proyectada para los días 30 de noviembre y 7 de diciembre.

🧩 ¿Cómo se define el segundo ascenso a Primera División 2026?

El ganador de la final obtendrá el segundo y último boleto a la Primera División 2026, acompañando a Universidad de Concepción.

El club mejor ubicado en la tabla general siempre definirá su llave como local.

De esta manera, el formato asegura que el rendimiento en la temporada regular siga pesando en la postemporada, premiando la regularidad.

🔥 ¿Qué clubes llegan como favoritos a la Liguilla?

Cobreloa y Copiapó asoman como los grandes candidatos por sus campañas y planteles consolidados.

Los loínos buscan volver a Primera después de más de una década, mientras que los atacameños quieren revancha tras perder el ascenso directo en la última fecha.

Detrás, Antofagasta y San Marcos aparecen como amenazas reales, con planteles equilibrados y experiencia reciente en la división de honor.

⚠️ ¿Qué pasa si hay un fallo pendiente en la ANFP?

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina debe ratificar si mantiene la resta de puntos a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes, lo que podría alterar el orden de clasificación entre Cobreloa y Copiapó.

Hasta que se emita la resolución definitiva, la programación oficial de la Liguilla podría ajustarse por calendario.

📣 Así está el panorama final del Ascenso 2025

🥇 Universidad de Concepción: Campeón y primer ascendido.

Campeón y primer ascendido. ⚔️ Copiapó, Cobreloa, San Marcos, Antofagasta, Concepción, Rangers y Wanderers: clasificados a la Liguilla.

clasificados a la Liguilla. ⬇️ Santiago Morning: descendido.



