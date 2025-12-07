Deportes Concepción consiguió su anhelado regreso a la Primera División. El León de Collao rugió fuerte en el Zorros del Desierto, derrotó por 3-2 a Cobreloa (4-3 en el global) en un partidazo y se quedó con el ascenso.

Ambos elencos llegaron a este compromiso con el empate 1-1 en el Ester Roa Rebolledo, por lo que ambos salieron a buscar el triunfo que les permitiera regresar a la división del fútbol chileno.

El que lo logró fue el conjunto lila, que gracias al doblete de Nelson Seúlveda y a la anotación de Joaquín Larrivey se impuso en Calama y se quedó con la Liguilla de Ascenso 2025. Con esto, el equipo de la Región del Bío Bío consumó su regreso a la máxima categoría del fútbol chileno tras 17 años. La última vez que estuvo en la división de honor fue en 2008.

⚽ Los goles de Cobreloa vs Concepción por la Liguilla de Ascenso 2025

La apertura de la cuenta para Deportes Concepción llegó a los 37 minutos, cuando Nelson Sepúlveda recibió un pase en el área, se acomodó y sacó un misíl inatajable que se coló en la portería de Cobreloa para poner en ventaja a la visita.

El segundo, en tanto, fue obra de Joaquín Larrivey en el minuto 52. Tras un tiro de esquina servido desde el sector derecho, el goleador conectó un cabezazo que dejó sin opciones al portero loíno.

Cuando todo parecía sentenciado, Gustavo Gotti anotó de cabeza el descuento para los naranjas (76′), y sobre el final el árbitro sancionó un penal para los locales tras una mano de Aguilar. El encargado de patearlo fue Álvaro Delgado, quien con una frialdad tremenda anotó el 2-2 que forzaba el alargue a los 85 minutos.

Los locales tuvieron el gol del ascenso en una de las últimas del partido, pero el palo les negó el tanto. Por si fuera poco, en el contragolpe Nelson Sepúlveda capturó un rebote en el área, remató y su disparo dio en el vertical e ingresó en la portería para anotar el 3-2 definitivo y dándole el ascenso al Conce.

📊 Estadísticas Cobreloa vs Concepción por el Campeonato Nacional 2025

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Cobreloa y Concepción?

Tras el término de la Liguilla de Ascenso 2025, Cobreloa y Deportes Concepción pusieron término a su temporada, por lo que no volverán a jugar hasta el próximo año.

Los loínos se mantendrán en la Primera B, donde buscarán nuevamente el ascenso para retornar a la máxima categoría del fútbol chileno. El León de Collao, por su parte, jugará el 2026 en la Primera División, algo que no hacían desde el 2008.

