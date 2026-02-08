Este lunes se cerrará la segunda del Campeonato Nacional cuando se midan en la Ciudad del Cemento, U La Calera y Cobresal se medirán con el buen registro que ambos elencos ganaron en su primer duelo, uno como local y el otro como visitante. La noche calerana enfrentará a dos equipos que esperan mejorar sus números de la temporada pasada.
📺📡 ¿Quién transmite en vivo U La Calera vs Cobresal por el Campeonato Nacional?
El partido entre U La Calera y Cobresal será transmitido EN VIVO por televisión y streaming a lo largo de todo Chile.
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
- Estadísticas de equipos
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan U La Calera vs Cobresal?
Unión La Calera recibe a Cobresal este lunes 9 de febrero a las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar
- 🏟️ Estadio: Nicolás Chahuán Nazar
- 📆 Fecha: Lunes 9 de febrero.
- 🕒 Hora: 20:00 horas.
🟨 Árbitros del partido entre U La Calera vs Cobresal
- Árbitro: Manuel Vergara
- 1er asistente: José Retamal.
- 2do asistente: Felipe Jara.
- Cuarto árbitro: Rodrigo Farías.
- VAR: Diego Flores.
- AVAR: Joaquín Arrué.
El XI de U La Calera vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Nicolás Avellaneda; Nicolas Palma, Rodrigo Caseres, Bayron Oyarzo, Francisco Pozzo, Alan Méndez, Sebastián Sáez, Juan Requena, Cristopher Díaz, Daniel Gutiérrez y Joaquín Soto.
DT: Martín Cicotello.
El XI de Cobresal vs U La Calera por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Alejandro Santander; Rodrigo Sandoval, Agustín Nadruz, César Yanis, Steffan Pino, Bryan Carvallo, Franco Betchtholdt, Juan Fuentes, José Tiznado y Aaron Astudillo.
DT: Gustavo Huerta