Este lunes se cerrará la segunda del Campeonato Nacional cuando se midan en la Ciudad del Cemento, U La Calera y Cobresal se medirán con el buen registro que ambos elencos ganaron en su primer duelo, uno como local y el otro como visitante. La noche calerana enfrentará a dos equipos que esperan mejorar sus números de la temporada pasada.

📺📡 ¿Quién transmite en vivo U La Calera vs Cobresal por el Campeonato Nacional?

El partido entre U La Calera y Cobresal será transmitido EN VIVO por televisión y streaming a lo largo de todo Chile.

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Unión La Calera Sin Comenzar Cobresal Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos COB 1 – 0 UNI 23/08/2025 UNI 2 – 1 COB 30/03/2025 COB 0 – 3 UNI 10/11/2024 UNI 1 – 2 COB 02/06/2024 COB 1 – 1 UNI 08/07/2023

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan U La Calera vs Cobresal?

Unión La Calera recibe a Cobresal este lunes 9 de febrero a las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar

🏟️ Estadio: Nicolás Chahuán Nazar

📆 Fecha: Lunes 9 de febrero.

Lunes 9 de febrero. 🕒 Hora: 20:00 horas.

🟨 Árbitros del partido entre U La Calera vs Cobresal

Árbitro: Manuel Vergara

Manuel Vergara 1er asistente: José Retamal.

José Retamal. 2do asistente: Felipe Jara.

Felipe Jara. Cuarto árbitro: Rodrigo Farías.

Rodrigo Farías. VAR: Diego Flores.

Diego Flores. AVAR: Joaquín Arrué.

El XI de U La Calera vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Nicolás Avellaneda; Nicolas Palma, Rodrigo Caseres, Bayron Oyarzo, Francisco Pozzo, Alan Méndez, Sebastián Sáez, Juan Requena, Cristopher Díaz, Daniel Gutiérrez y Joaquín Soto.

DT: Martín Cicotello.

El XI de Cobresal vs U La Calera por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Alejandro Santander; Rodrigo Sandoval, Agustín Nadruz, César Yanis, Steffan Pino, Bryan Carvallo, Franco Betchtholdt, Juan Fuentes, José Tiznado y Aaron Astudillo.

DT: Gustavo Huerta



