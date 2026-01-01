Cobreloa comienza a mirar el 2026 con una ausencia que pesa. En un mercado que avanza rápido, el cuadro loíno confirmó la salida de un futbolista que sostuvo la última línea durante buena parte de la temporada y que hoy toma una decisión clave para su carrera.

No es un movimiento menor. Se trata de un jugador formado en casa, con continuidad, minutos y respaldo interno, que opta por cambiar de escenario tras un año exigente en la Primera B. Su partida no responde a una rotación ni a un cierre natural de ciclo: deja un espacio concreto en la estructura defensiva del equipo.

🟠 El defensor de Cobreloa que da el salto a Primera

Se trata de Nicolás Palma, el zaguero de 24 años fue confirmado como nuevo refuerzo de Unión La Calera, club que le abre la puerta a su estreno sostenido en la Primera División. Así, Cobreloa pierde a uno de los nombres que más se repitió en la última campaña.

Durante la temporada recién cerrada, Palma disputó 23 partidos oficiales y volvió a mostrar regularidad en una defensa que tuvo ajustes permanentes. Con más de 100 encuentros defendiendo la camiseta naranja, su nombre terminó siendo uno de los más destacados y regulares del plantel.

🗣️ La despedida del jugador y un vínculo que no se corta

Antes de iniciar su nuevo desafío, Palma utilizó sus redes sociales para despedirse del club que marcó su formación deportiva y personal. Su mensaje fue directo y sin filtros, reflejando el peso del momento.

“Casi 10 años defendiendo estos colores, que me dieron mis primeras herramientas como futbolista y como persona. No es la forma ni los modos en que me hubiese gustado salir de este hermoso club. Muchas emociones encontradas, muchos momentos vividos: buenos, malos, muy malos y muy buenos. Espero sea un hasta pronto y no un adiós. Es un club que siempre llevo en mi corazón, porque marcó un antes y un después en mí”.

Mientras Unión La Calera suma una alternativa joven con rodaje en el fútbol chileno, en Calama el foco se traslada a cómo cubrir una baja sumamente dura.