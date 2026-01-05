Cobreloa confirmó la incorporación del zurdo Felipe Fritz, con pasos por Colo Colo y Curicó Unido. El defensor llega tras una buena campaña en Deportes Limache en la Primera División durante el 2025 y vivirá su segunda etapa con la camiseta naranja.

El lateral arriba con la misión de aportar variantes por el sector izquierdo, sumándose a un plantel naranja que ya aseguró nombres como Tomás Aránguiz y el regreso de Cristian Insaurralde, con el objetivo de pelear el ascenso.

🔥 Refuerzo con experiencia ofensiva para Cobreloa

Cobreloa continúa reforzando su plantilla de cara a la temporada 2026 de la Primera B con la llegada de Felipe Fritz, futbolista chileno de 28 años proveniente de Deportes Limache, donde disputó la campaña 2025.

El zurdo, que ya tuvo un paso previo por el conjunto loíno en 2018, fue anunciado como el sexto refuerzo para el próximo campeonato. Desde el club destacaron su pegada de media distancia, eficacia en penales y capacidad para desempeñarse por toda la banda izquierda, cualidades que aportarán profundidad y experiencia al ataque.

📈 Gran momento del jugador

Fritz arriba tras una temporada sólida en Deportes Limache, donde disputó cerca de 20 partidos en el Torneo Nacional 2025 y marcó goles importantes antes de concretar su regreso al norte del país.

El fichaje se enmarca en una estrategia más amplia del club, que ya anunció incorporaciones como Matías Sandoval, Diego Tapia y Jorge Paul Gatica, apuntando a conformar un plantel competitivo para pelear el ascenso a la Primera División.

🦊 Un viejo conocido

El arribo de Fritz genera expectativa entre los hinchas, tanto por su experiencia en el fútbol chileno como por su vínculo previo con Cobreloa, donde jugó en calidad de préstamo por cinco meses desde Universidad de Concepción. Su polifuncionalidad por el sector izquierdo lo posiciona como una alternativa interesante para el cuerpo técnico.

Con este movimiento, los loínos fortalecen un plantel cargado de expectativas para 2026, un año clave para cumplir el objetivo principal: retornar a la Primera División.