Cobreloa no quiere que el golpe la final de la liguilla quede como una herida abierta. En Calama tomaron nota, sacaron conclusiones y aceleraron un mercado que ya empieza a marcar diferencias en la Primera B. La señal es clara: el objetivo para 2026 no se negocia.

En ese contexto, el cuadro naranja cerró una incorporación que eleva el estándar del plantel y refuerza una idea que se repite puertas adentro: competir con futbolistas que lleguen con roce, experiencia reciente y hambre de protagonismo, no solo con proyección.

🟠 Cobreloa vuelve a golpear el mercado de pases

El nombre que se suma al proyecto loíno es Diego García, defensor formado en la Universidad de Chile y que viene de rescindir contrato con Everton de Viña del Mar y no tuvo una buena temporada, ya que sólo disputó 12 partidos tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Chile.

García ha hecho su carrera principalmente en Deportes Copiapó, club donde acumuló experiencia en escenarios exigentes. Sin embargo, ahora tendrá que adaptarse de nuevo a la división, y alinearse con la meta de los calameños que es conseguir el ansiado ascenso a Primera.

⚽ Los siete refuerzos que suma Cobreloa

Con la llegada de García, Cobreloa alcanza siete refuerzos confirmados para la temporada 2026. A su nombre se suman Bastián San Juan, Diego Tapia, Tomás Aránguiz, Matías Sandoval, Jorge Paul Gatica y Cristián Insaurralde, conformando un grupo que mezcla juventud, experiencia y variantes por línea.

El mensaje al hincha es directo: Cobreloa quiere volver a Primera, y este refuerzo proveniente de la máxima categoría es otra ficha que confirma que el mercado en Calama todavía no dice su última palabra.