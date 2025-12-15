Una vez terminado el Campeonato Nacional, los equipos chilenos se metieron de lleno en el mercado de pases. Y en ese sentido, hay un nombre que podría ser uno de los grandes protagonistas: Gabriel Arias.

El portero chileno terminó contrato con Racing de Avellaneda y ya es un hecho que no continuará en el club, por lo que ya busca nuevos destinos para continuar con su carrera.

Si bien se especuló con un posible traspaso al Inter Miami de Lionel Messi, dicho movimiento ha perdido fuerza con el correr de los días y se volvió a reactivar el interés desde el fútbol chileno.

😮 Gabriel Arias en la órbita de un club chileno

Si bien hace algunas semanas se habló que tanto Universidad de Chile como Colo Colo buscarían su fichaje para reforzar la portería, esto se fue diluyendo, puesto que aparecieron otras opciones en las carpetas de ambos equipos.

Sin embargo, ahora apareció un nuevo interesado en territorio nacional: Unión La Calera, club que defendió durante seis meses en el 2018. Según reveló el periodista de Radio La Calera, el equipo cementero está buscando al guardameta para que pelee el puesto con Jorge Peña.

“Unión La Calera busca arquero. Conversó con Gabriel Arias, pero el tema económico hace imposible su llegada (por ahora)”, señaló el comunicador.

Ante la imposibilidad de concretar el fichaje de Arias, el elenco calerano también estaría siguiendo de cerca al argentino Nicolás Avellaneda. “Hay avanzadas conversaciones, no sigue en Chacarita Juniors y estaría muy cerca de vestir de rojo”, completó la citada fuente.

🧤 Los números de Gabriel Arias

Gabriel Arias arribó a Racing de Avellaneda en julio del 2018 tras un breve paso por Unión La Calera. En la Academia, el portero chileno se convirtió en una pieza clave y llegó a ser capitán, pero este 2025 fue perdiendo terreno y terminó relegado a la banca.

Durante su estadía en el elenco trasandino, el guardameta jugó 22.662 minutos en 254 partidos. En ellos recibió 246 goles y tuvo su valla invicta en 101 oportunidades.

