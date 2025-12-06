El Campeonato Nacional entra en su último fin de semana y el calendario no concede respiro: cinco partidos en simultáneo, la tabla moviéndose en vivo y un Chile 2 que puede cambiar de manos en segundos. En ese vértigo aparece Universidad Católica, jugando en casa su cierre de temporada con una misión clara pero cada vez más exigente: ganar para asegurar el cupo directo a Copa Libertadores 2026.

El libreto se rompió antes del descanso, pero la historia se reescribió en el complemento. Ignacio Mesías silenció el Claro Arena con un derechazo cruzado para el 0-1, mientras O’Higgins seguía igualando 0-0 con Everton y presionaba el Chile 2 desde la sombra. Hasta que llegó la respuesta cruzada: Clemente Montes apareció en el área a los 54’, conectó un centro bajo de Eduard Bello y estampó el 1-1 que, por ahora, sostiene la clasificación directa. El suspenso no termina, el reloj corre y el cierre del torneo se juega como una final respirada al límite.

⏱️U Católica vs La Calera, minuto a minuto