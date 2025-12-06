Deportes Limache cerró la temporada con un triunfo sobre Deportes La Serena en el Estadio Lucio Fariña de Quillota. Los cerveceros se impusieron por la cuenta mínima a los papayeros, resultado que los deja con confianza para afrontar la final de la Copa Chile, donde se medirán a Huachipato.

Con esta victoria, los locales se quedaron momentáneamente en el écimo lugar de la tabla de posiciones con 31 puntos. Por su parte, los granates finalizaron su campaña en la antepenúltima ubicación con 27 unidades y lograron mantener la categoría.

⚽ El gol de Limache vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025

El único gol del partido llegó cerca del final del partido, cuando la principal figura de Deportes Limache, Daniel ‘Popín’ Castro anotó de penal el gol de la ventaja y que terminó dando el triunfo a los cerveceros en Quillota.

📊 Estadísticas Limache vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30
Deportes Limache
06/12/2025 18:00
1
0
Descanso : 0 0
Finalizado
La Serena
  • Daniel Castro 85′
  • Bryan Mendoza 45′
  • Esteban Moreira 51′
90 + 4 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Francisco Romero
90 + 4 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Danilo Catalan
90 + 3 ‘
La Serena
Sustitución entra : Martin Villarroel
90 + 3 ‘
La Serena
Sustitución sale : Sebastian Diaz
85 ‘
Deportes Limache
Penalti : Daniel Castro
83 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Bastian Silva
83 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Joaquin Plaza
83 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Daniel Castro
83 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Yorman Zapata
70 ‘
La Serena
Sustitución entra : Daniel Cordero
70 ‘
La Serena
Sustitución sale : Esteban Moreira
70 ‘
La Serena
Sustitución entra : Gonzalo Jara
70 ‘
La Serena
Sustitución sale : Bryan Mendoza
62 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Gonzalo Paz
62 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Felipe Fritz
51 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Esteban Moreira
45 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Bryan Mendoza
[ +7 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +4 ‘ ] Cambio: se retira Danilo Catalan y entra en su lugar Francisco Romero.
[ +3 ‘ ] Cambio: se retira Sebastian Diaz y entra en su lugar Martin Villarroel.
¡G O O O O O O L! – ¡Daniel Castro (Deportes Limache) anota desde el punto de penalti!
Cambio: se retira Joaquin Plaza y entra en su lugar Bastian Silva.
Cambio: se retira Yorman Zapata y entra en su lugar Daniel Castro.
Cambio: se retira Esteban Moreira y entra en su lugar Daniel Cordero.
Cambio: se retira Bryan Mendoza y entra en su lugar Gonzalo Jara.
Cambio: se retira Felipe Fritz y entra en su lugar Gonzalo Paz.
Amonestación para Esteban Moreira.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Bryan Mendoza.
El árbitro da inicio al encuentro.
Deportes Limache
4-1-4-1
Nicolas Peranic 26
Nicolas
Peranic
Guillermo Pacheco 23
Guillermo
Pacheco
Mateo Guerra 28
Mateo
Guerra
Nicolas Penailillo 18
Nicolas
Penailillo
Felipe Fritz 11
Felipe
Fritz
Dylan Portilla 32
Dylan
Portilla
Luis Hernandez 22
Luis
Hernandez
Agustin Arce 20
Agustin
Arce
Danilo Catalan 8
Danilo
Catalan
Yorman Zapata 7
Yorman
Zapata
Joaquin Plaza 21
Joaquin
Plaza
  • Entrenador
  • 0
    Victor Rivero
  • Suplentes
  • 1
    Matias Borquez
  • 3
    Gonzalo Paz
  • 13
    Francisco Romero
  • 19
    Daniel Castro
  • 29
    Facundo Pons
  • 31
    Bastian Silva
  • 35
    Gonzalo Poblete
La Serena
5-3-2
Eryin Sanhueza 1
Eryin
Sanhueza
Jeyson Rojas 4
Jeyson
Rojas
Andres Zanini 2
Andres
Zanini
Nicolas Ferreyra 3
Nicolas
Ferreyra
Joaquin Fernandez 22
Joaquin
Fernandez
Sebastian Diaz 6
Sebastian
Diaz
Bryan Mendoza 32
Bryan
Mendoza
Lucas Alarcon 5
Lucas
Alarcon
Sebastian Gallegos 18
Sebastian
Gallegos
Esteban Moreira 9
Esteban
Moreira
Felipe Chamorro 14
Felipe
Chamorro
  • Entrenador
  • 0
    Mario Sciacqua
  • Suplentes
  • 12
    Fabian Cerda
  • 13
    Luckas Carreno
  • 33
    Daniel Cordero
  • 19
    Matias Cortes
  • 7
    Gonzalo Jara
  • 23
    Matias Pinto
  • 15
    Martin Villarroel
10
Faltas Cometidas
9
0
Fuera de Juego
1
70
Posesión de Balón
30
0
Tarjetas Amarillas
2
1
Tiros Fuera
5
7
Tiros a Puerta
1
4
Corners
3
0
Tarjetas Rojas
0
10
Saques de Portería
6
1
Penaltis
0
10
Tiros Libres
0
1
Paradas
6
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
3
0
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
5
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
2
Corners 1ª Mitad
1
2
Corners 2ª Mitad
2
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
3
4
Faltas Cometidas 2ª Mitad
6
Últimos enfrentamientos
DEP 1 – 0 LA 06/12/2025
LA 1 – 6 DEP 12/10/2025
DEP 2 – 0 LA 07/09/2025
LA 1 – 1 DEP 22/06/2025
LA 2 – 0 DEP 07/09/2024

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Limache y La Serena?

Tras el compromiso jugado en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, Deportes Limache debe enfocarse en la final de la Copa Chile, instancia donde se medirá a Huachipato en busca del título en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

Los papayeros, por su parte, pusieron fin a su temporada asegurando su permanencia en la Primera División. Ahora deberán enfocarse en el próximo año, donde esperan hacer un mejor papel que este 2025.

