Deportes Limache cerró la temporada con un triunfo sobre Deportes La Serena en el Estadio Lucio Fariña de Quillota. Los cerveceros se impusieron por la cuenta mínima a los papayeros, resultado que los deja con confianza para afrontar la final de la Copa Chile, donde se medirán a Huachipato.
Con esta victoria, los locales se quedaron momentáneamente en el écimo lugar de la tabla de posiciones con 31 puntos. Por su parte, los granates finalizaron su campaña en la antepenúltima ubicación con 27 unidades y lograron mantener la categoría.
⚽ El gol de Limache vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025
El único gol del partido llegó cerca del final del partido, cuando la principal figura de Deportes Limache, Daniel ‘Popín’ Castro anotó de penal el gol de la ventaja y que terminó dando el triunfo a los cerveceros en Quillota.
📊 Estadísticas Limache vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025
- Daniel Castro 85′
- Bryan Mendoza 45′
- Esteban Moreira 51′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Peranic
Pacheco
Guerra
Penailillo
Fritz
Portilla
Hernandez
Arce
Catalan
Zapata
Plaza
- Entrenador
-
0Victor Rivero
- Suplentes
-
1Matias Borquez
-
3Gonzalo Paz
-
13Francisco Romero
-
19Daniel Castro
-
29Facundo Pons
-
31Bastian Silva
-
35Gonzalo Poblete
Sanhueza
Rojas
Zanini
Ferreyra
Fernandez
Diaz
Mendoza
Alarcon
Gallegos
Moreira
Chamorro
- Entrenador
-
0Mario Sciacqua
- Suplentes
-
12Fabian Cerda
-
13Luckas Carreno
-
33Daniel Cordero
-
19Matias Cortes
-
7Gonzalo Jara
-
23Matias Pinto
-
15Martin Villarroel
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Limache y La Serena?
Tras el compromiso jugado en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, Deportes Limache debe enfocarse en la final de la Copa Chile, instancia donde se medirá a Huachipato en busca del título en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.
Los papayeros, por su parte, pusieron fin a su temporada asegurando su permanencia en la Primera División. Ahora deberán enfocarse en el próximo año, donde esperan hacer un mejor papel que este 2025.
