Deportes Limache cerró la temporada con un triunfo sobre Deportes La Serena en el Estadio Lucio Fariña de Quillota. Los cerveceros se impusieron por la cuenta mínima a los papayeros, resultado que los deja con confianza para afrontar la final de la Copa Chile, donde se medirán a Huachipato.

Con esta victoria, los locales se quedaron momentáneamente en el écimo lugar de la tabla de posiciones con 31 puntos. Por su parte, los granates finalizaron su campaña en la antepenúltima ubicación con 27 unidades y lograron mantener la categoría.

⚽ El gol de Limache vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025

El único gol del partido llegó cerca del final del partido, cuando la principal figura de Deportes Limache, Daniel ‘Popín’ Castro anotó de penal el gol de la ventaja y que terminó dando el triunfo a los cerveceros en Quillota.

📊 Estadísticas Limache vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30 Deportes Limache 1 0 Descanso : 0 0 Finalizado La Serena Daniel Castro 85′ Bryan Mendoza 45′

Bryan Mendoza 45′ Esteban Moreira 51′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 4 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Francisco Romero 90 + 4 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Danilo Catalan 90 + 3 ‘ La Serena Sustitución entra : Martin Villarroel 90 + 3 ‘ La Serena Sustitución sale : Sebastian Diaz 85 ‘ Deportes Limache Penalti : Daniel Castro 83 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Bastian Silva 83 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Joaquin Plaza 83 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Daniel Castro 83 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Yorman Zapata 70 ‘ La Serena Sustitución entra : Daniel Cordero 70 ‘ La Serena Sustitución sale : Esteban Moreira 70 ‘ La Serena Sustitución entra : Gonzalo Jara 70 ‘ La Serena Sustitución sale : Bryan Mendoza 62 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Gonzalo Paz 62 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Felipe Fritz 51 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Esteban Moreira 45 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Bryan Mendoza [ +7 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +4 ‘ ] Cambio: se retira Danilo Catalan y entra en su lugar Francisco Romero. [ +3 ‘ ] Cambio: se retira Sebastian Diaz y entra en su lugar Martin Villarroel. ¡G O O O O O O L! – ¡Daniel Castro (Deportes Limache) anota desde el punto de penalti! Cambio: se retira Joaquin Plaza y entra en su lugar Bastian Silva. Cambio: se retira Yorman Zapata y entra en su lugar Daniel Castro. Cambio: se retira Esteban Moreira y entra en su lugar Daniel Cordero. Cambio: se retira Bryan Mendoza y entra en su lugar Gonzalo Jara. Cambio: se retira Felipe Fritz y entra en su lugar Gonzalo Paz. Amonestación para Esteban Moreira. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Bryan Mendoza. El árbitro da inicio al encuentro. Deportes Limache Deportes Limache 4-1-4-1 26 Nicolas

Peranic 23 Guillermo

Pacheco 28 Mateo

Guerra 18 Nicolas

Penailillo 11 Felipe

Fritz 32 Dylan

Portilla 22 Luis

Hernandez 20 Agustin

Arce 8 Danilo

Catalan 7 Yorman

Zapata 21 Joaquin

Plaza Entrenador

0 Victor Rivero

Suplentes

1 Matias Borquez



3 Gonzalo Paz



13 Francisco Romero



19 Daniel Castro



29 Facundo Pons



31 Bastian Silva



35 Gonzalo Poblete

La Serena La Serena 5-3-2 1 Eryin

Sanhueza 4 Jeyson

Rojas 2 Andres

Zanini 3 Nicolas

Ferreyra 22 Joaquin

Fernandez 6 Sebastian

Diaz 32 Bryan

Mendoza 5 Lucas

Alarcon 18 Sebastian

Gallegos 9 Esteban

Moreira 14 Felipe

Chamorro Entrenador

0 Mario Sciacqua

Suplentes

12 Fabian Cerda



13 Luckas Carreno



33 Daniel Cordero



19 Matias Cortes



7 Gonzalo Jara



23 Matias Pinto



15 Martin Villarroel

10 Faltas Cometidas 9 0 Fuera de Juego 1 70 Posesión de Balón 30 0 Tarjetas Amarillas 2 1 Tiros Fuera 5 7 Tiros a Puerta 1 4 Corners 3 0 Tarjetas Rojas 0 10 Saques de Portería 6 1 Penaltis 0 10 Tiros Libres 0 1 Paradas 6 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 3 0 Tiros Fuera 2ª Mitad 2 5 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 2 Corners 1ª Mitad 1 2 Corners 2ª Mitad 2 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 6 Faltas Cometidas 1ª Mitad 3 4 Faltas Cometidas 2ª Mitad 6 Últimos enfrentamientos DEP 1 – 0 LA 06/12/2025 LA 1 – 6 DEP 12/10/2025 DEP 2 – 0 LA 07/09/2025 LA 1 – 1 DEP 22/06/2025 LA 2 – 0 DEP 07/09/2024

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Limache y La Serena?

Tras el compromiso jugado en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, Deportes Limache debe enfocarse en la final de la Copa Chile, instancia donde se medirá a Huachipato en busca del título en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

Los papayeros, por su parte, pusieron fin a su temporada asegurando su permanencia en la Primera División. Ahora deberán enfocarse en el próximo año, donde esperan hacer un mejor papel que este 2025.

🔗 Sigue toda la actualidad del fútbol chileno en Al Aire Libre.