Universidad Católica y Unión La Calera se miden este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Claro Arena por la fecha 30 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

Los cruzados llegan a este compromiso con la primera opción de abrochar el Chile 2, el cual le entrega boletos directos a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Para conseguirlo, necesitan un empate, puesto que con ello se harían inalcanzables para la U de Chile, y si bien O’Higgins podría igualarlos en puntaje, la diferencia de gol es muy favorable para la UC.

Por su parte, los cementeros solo se juegan su honor, puesto que marchan en el undécimo puesto de la tabla de posiciones con 29 puntos, muy lejos de zona de clasificación a copas internacionales y también del descenso.

⚽ U Católica vs La Calera en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30 Universidad Católica Sin Comenzar Unión La Calera Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos UNI 1 – 1 UNI 20/06/2025 UNI 0 – 2 UNI 20/07/2024 UNI 0 – 0 UNI 22/03/2024 UNI 3 – 0 UNI 09/12/2023 UNI 1 – 1 UNI 20/05/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs La Calera?

📅Fecha: Sábado 6 de diciembre

🕗Horario: 18:00 horas

🏟️Estadio: Claro Arena

📺 ¿Dónde ver en vivo U Católica vs La Calera?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre U Católica vs La Calera

Árbitro: Fernando Véjar

1er asistente: Alan Sandoval

2do asistente: Joaquín Arrué

Cuarto árbitro: Benjamín Saravia

VAR: Piero Maza

AVAR: Emilio Bastiías

🧾 El XI de U Católica vs La Calera por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Vicente Bernedo; Tomás Astaburuaga, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Alfred Canales, Leenhan Romero, Jhojan Valencia; Eduard Bello, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

🧾 El XI de LA CALERA VS U Católica por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Jorge Peña; Christopher Díaz, Felipe Campos, Mathías Maturana, Diego Ulloa; Camilo Moya, Juan Méndez, Kevin Méndez, Ignacio Mesías, Franco Lobos; Sebastián Sáez. DT: Martín Cicotello.