Cobreloa no esperó demasiado para ordenarse después de la dura caída en la liguilla ante Deportes Concepción. Apenas terminó la temporada, el club tomó una decisión que marca el arranque del proyecto 2026.

La dirigencia loína resolvió sostener el proceso y confirmó la continuidad de César Bravo como técnico del primer equipo. La idea, según explican desde Calama, es no cortar el trabajo del último año y proyectar un plantel más competitivo.

🟠 Cobreloa define su 2026 manteniendo el proceso

El anuncio llegó directo desde redes sociales del club, con un mensaje claro: “damos continuidad al trabajo realizado en 2025”. La decisión fue tomada en conjunto con la comisión fútbol, que valoró la estructura metodológica del cuerpo técnico y la cohesión interna lograda durante el campeonato.

En el equipo de Calama creen que la base está instalada y que el equipo mostró pasajes de buen rendimiento, especialmente en la segunda rueda. Por eso, la prioridad será reforzar puestos puntuales, sostener a las figuras que terminaron al alza y mantener una idea de juego reconocible.

🔥 El desafío que asume Cobreloa tras la Liguilla

El golpe de la final aún está fresco y en Calama lo asumen sin excusas. La hinchada esperaba el ascenso y la caída ante Concepción dejó frustración. Sin embargo, internamente remarcan que cortar procesos no ha resultado en años anteriores y que ahora prefieren estabilidad antes que volver a empezar.

Bravo tendrá la misión de sostener la competitividad y mejorar la eficacia en momentos clave, uno de los puntos débiles del equipo en 2025. Además, el club quiere abrir más espacio a jugadores jóvenes y por supuesto, conseguir el regreso a la Primera División lo antes posible.