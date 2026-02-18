Unión La Calera ha sido uno de los protagonistas en el inicio del Campeonato Nacional. Los cementeros registran dos triunfos en tres partidos y se encuentran encaramados en la parte alta de la tabla de posiciones.

Si bien el pasado fin de semana tropezaron en su visita ante Colo Colo, su gran arranque les permite mantenerse en el cuarto lugar de la clasificación. Sin embargo, esta situación podría cambiar, puesto que fueron denunciados por un tema reglamentario.

Si bien fue Everton quien elevó un reclamo al Tribunal de la ANFP contra los caleranos por alinear seis extranjeros, superando el límite permitido (5), ahora se sumó Cobresal, lo que podría generar un problema al equipo que dirige Martín Cicotello.

Cobresal se suma a Everton y denuncia a La Calera

El pasado 2 de febrero La Calera derrotó por la mínima a Everton de Viña del Mar en su estreno en el Campeonato Nacional. Sin embargo, tras el cotejo, los viñamarinos presentaron un reclamo ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP acusando que los caleranos tuvieron a seis extranjeros en cancha al mismo tiempo, superando el máximo permitido por las bases.

La denuncia apunta al ingreso de Axel Encinas, quien durante algunos minutos compartió en el campo con otros seis futbolistas. Sin embargo, esta situación se repitió en la victoria por 3-1 de los cementeros sobre Cobresal el pasado 9 de febrero en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

A raíz de esto, los mineros también elevaron un reclamo ante el Tribunal, según informó el periodista de Radio La Calera, Ricardo Maturana. “Los rojos deben defenderse de dos denuncias y arriesgan perder 6 puntos”, señaló.

La defensa de La Calera y los posibles movimientos en la tabla

Desde Unión La Calera se defienden asegurando que Axel Encinas no utiliza cupo de extranjero debido a su paso por el fútbol formativo del club. Sin embargo, la última palabra la tendrá el Tribunal de Disciplina.

Si las autoridades fallan en contra de los cementeros, la tabla de posiciones se moverá, ya que los rojos quedarán con cero puntos y pasarían a ser los colistas absolutos del torneo, desplazando a Everton de dicha posición.

Por su parte, Cobresal tiene seis unidades y en caso de que el Tribunal falle a su favor, tendrá 9, por lo que se convertiría en el líder absoluto de Campeonato Nacional con puntaje perfecto.

