El pasado fin de semana la U Católica consiguió su primer triunfo en el Campeonato Nacional 2026 a manos de Deportes Concepción. Los cruzados se hicieron fuertes en condición de local y se impusieron por 2-0 a los lilas.

Uno que estuvo presente en el Claro Arena fue Fausto Grillo, quien retornó al fútbol chileno y marcó el primer gol del León de Collao en su retorno a la Primera División.

El defensor, que fue desde la partida el pasado fin de semana ante la franja, destacó el remozado estadio de los estudiantiles. Sin embargo, fue crítico respecto al campo de juego, el cual criticó por tratarse de un césped artificial y no uno cien porciento natural.

😯 En Concepción critican el estado de la cancha del Claro Arena

En conversación con En Cancha, el zaguero reconoció que el Claro Arena es de primer nivel, pero apuntó contra la campo de juego. “El estadio en sí es increíble, pero la cancha para mí deja mucho que desear. No se asimila a lo que es una cancha de césped natural”, lanzó.

“Creía que era híbrida, porque me ha tocado jugar en canchas así, como el Monumental de River. Hoy en el fútbol profesional estaría bueno no tener tanto sintético. Uno cuando tiene cierta edad termina con más dolores de lo habitual, y más cuando vienes acostumbrado a jugar en pasto natural”, agregó el jugador.

🏟️ Fausto Grillo destaca el “estadio europeo” de U Católica

Sin embargo, a pesar del césped del recinto, Grillo resaltó la importancia del remozado estadio de la U Católica. “Hicieron un estadio hermoso y habla muy bien de Católica como club. Eso creo que también le va a hacer muy bien a Chile, tener un estadio de esa magnitud”, indicó.

“Es un estadio europeo y la gente alienta, se hace sentir, pero en todo momento sientes tranquilidad. No hay alambre, no hay vidrio de por medio y eso también habla muy bien del comportamiento de la gente”, concluyó.

