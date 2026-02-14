Coquimbo Unido se impuso a Deportes La Serena por 1-0 en el clásico de su región y tras el partido le dedicaron un provocador mensaje a su archirrival, recordando un episodio idéntico de la Generación Dorada de La Roja.

Los Piratas siguen con un largo invicto en clásicos y mantienen su buen momento tras su histórica temporada 2025, algo que hicieron saber en el camarín del estadio La Portada, generando una tremenda indignación en el conjunto local.

🤫 La provocación de Coquimbo Unido a La Serena tras ganar el clásico

Tras el partido que se definió con el gol de Alejandro Camargo, Coquimbo Unido dejó un potente mensaje escrito en una pizarra en su camarín.

“Por acá pasó el mejor campeón de la historia”, rezó el mensaje que sacó ronchas en La Serena. “Sábado 14 de febrero de 2026. Feliz Día de San Valentín”, cerró el mensaje.

El mensaje de Coquimbo Unido en el camarin del Estadio La Portada de La Serena pic.twitter.com/8WhkVeTGor — Chilean Premier League (@AbranCancha8) February 14, 2026

Esto hace recordar los hecho por la Generación Dorada en Perú en 2015, cuando Chile le ganó a la selección local por 4-3 en Lima: “Por aquí pasó el campeón de América”, expresó el equipo chileno en esa ocasión, aunque aún se mantiene la reserva pública de quién lo escribió.

😱 DT de La Serena también le mandó un “picante” mensaje a Coquimbo Unido

Felipe Gutierrez, director técnico de Deportes La Serena, también dedicó provocativas declaraciones a Coquimbo Unido, elenco que mantiene su gran momento, al contrario de los Papayeros.

“Estos tipos que sigan celebrando porque no sé si podrán hacer lo que hicieron el año pasado”, expresó con evidente molestia Gutiérrez.

🇱🇻😱💥 No se guardó nada



Felipe Gutiérrez habló tras la derrota de Deportes La Serena, en este #MatchdaySábado ante Coquimbo Unido, y le dejó un recado a su clásico rival. pic.twitter.com/x3Xc4DKR3O — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 14, 2026

