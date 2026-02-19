Universidad Católica se alista para un exigente duelo por la fecha 4 del Campeonato Nacional 2026 ante Coquimbo Unido. El equipo de Daniel Garnero buscará hacerse fuerte en casa, pero llega con una estadística reciente que genera inquietud en la interna cruzada.

Y es que el conjunto “Pirata” no solo le arrebató la Supercopa a comienzos de año, sino que además arrastra un historial favorable en los últimos enfrentamientos, una racha que vuelve a encender las alarmas en San Carlos de Apoquindo.

¿Cuántos partidos lleva la UC sin ganarle a Coquimbo Unido?

Para encontrar la última victoria de Universidad Católica sobre Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional hay que remontarse al 23 de julio de 2023. Aquella tarde en el Estadio Santa Laura, la UC ganó 2-1 con goles de Fernando Zampedri y Alexander Aravena. Desde entonces, el panorama cambió por completo.

Los números son elocuentes: seis derrotas consecutivas frente al elenco aurinegro. Pero lo que más preocupa en la precordillera no es solo la cantidad de caídas, sino la diferencia en el marcador. En esta racha, Coquimbo Unido suma 11 goles, mientras que la UC apenas ha podido convertir uno. Un 11-1 global que grafica el momento entre ambos.

El golpe más duro en el torneo local se produjo en julio del año pasado, cuando los “Piratas” se impusieron 3-0 en la fecha 17 con goles de Benjamín Chandía, Salvador Cordero y Nicolás Johansen, resultado que profundizó la tendencia.

⚽💥👊



Acción de #LosCruzados con miras al duelo ante Coquimbo. ¡Este sábado nos vemos en Claro Arena! 🏡📌



𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐔𝐂 ⚪🔵 pic.twitter.com/VqidYB3IY8 — Universidad Católica (@Cruzados) February 17, 2026

¿Cuándo y a qué hora juega la UC vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional?

Con la necesidad de cortar esta racha y dejar atrás la reciente derrota en la Supercopa, el equipo de Daniel Garnero recibirá a Coquimbo Unido este sábado 21 de febrero en el Claro Arena.

El partido está programado para las 20:30 horas en el nuevo estadio de la precordillera, donde la UC buscará cambiar la historia reciente y reencontrarse con el triunfo ante un rival que se ha vuelto especialmente incómodo.