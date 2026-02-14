Universidad Católica sufrió su primer tropiezo en el Campeonato Nacional y lo hizo en un escenario complejo. En El Salvador, Cobresal se impuso por 3-2 y dejó a los Cruzados con varias tareas pendientes en este arranque de temporada.

Tras el encuentro, Daniel Garnero enfrentó los micrófonos y entregó una reflexión que mezcla autocrítica y confianza. El entrenador reconoció errores puntuales, pero también rescató aspectos positivos del funcionamiento del equipo.

⚽ Daniel Garnero y la derrota de Universidad Católica ante Cobresal

Daniel Garnero lamentó la caída 3-2 de Universidad Católica frente a Cobresal en El Salvador y reconoció que la diferencia estuvo en la eficacia.

En conversación con TNT Sports, el técnico fue claro: “Tuvimos mucha imprecisión en la definición, ahí estuvo la diferencia. Ellos, con mucha precisión, se pusieron dos goles arriba”. La UC generó ocasiones, pero no logró capitalizarlas en los momentos determinantes.

Cobresal, en cambio, aprovechó sus oportunidades y golpeó en instancias clave, marcando diferencias a punta de golazos.

🔎 La autocrítica por la falta de finiquito en la UC

Garnero profundizó en el análisis y volvió a insistir en el mismo punto: la falta de contundencia en el área rival. “Después tuvimos muchas situaciones que pudieron ser mejores, pero no las pudimos terminar. Recién a lo último pudimos ir a buscar para revertir el resultado”, explicó.

El entrenador también destacó la calidad del primer tanto de los mineros. “Fue una jugada, un zapatazo que fue un golazo. Lamentablemente, ahí ya empezamos con la desventaja”, añadió, reconociendo que ese golpe inicial condicionó el desarrollo del partido.

Final del partido en El Salvador ⏱️



Caída de #LosCruzados ante Cobresal en un partido donde luchamos hasta el final. El Capitán Fernando Zampedri descontó con un doblete.#ResultadoLeapMotor pic.twitter.com/j3sP8Nnm96 — Universidad Católica (@Cruzados) February 15, 2026

🔵 Lo que viene para Universidad Católica en el Campeonato Nacional

Pese al revés, Garnero dejó en claro que el proceso recién comienza y que hay margen para corregir. “Como siempre, cosas para corregir, pero hicimos cosas bien también”, señaló.

La UC mostró capacidad de reacción en el tramo final, aunque no le alcanzó para rescatar puntos en el norte. En un torneo largo como el Campeonato Nacional, este tipo de derrotas suelen marcar ajustes internos.