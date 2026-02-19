Fernando Ortiz se quedó con las ganas de sumar un refuerzo más para Colo Colo, por lo que el DT del Cacique no tiene más que dar vuelta la página y pensar en O’Higgins de Rancagua.

El entrenador argentino sigue buscando una oncena que le permita conseguir su tercera victoria en línea en el Campeonato Nacional, una que no tendría a Javier Correa por lesión muscular. La buena noticia para Ortiz es que hoy serán liberados 4 seleccionados Sub 20, entre ellos, Yastin Cuevas, lo que le da algunas opciones en ofensiva.

El DT argentino celebra por partida doble, porque ya tiene a disposición a Javier Méndez, quien podría debutar en la liga este fin de semana ante los Celestes.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy jueves 19 de febrero