Colo Colo estaba inquieto este lunes tras conocerse que siete jugadores fueron convocados al microciclo de la selección chilena Sub 20 dirigida por Sebastián Miranda, entre ellos Yastin Cuevas, Gabriel Maureira, Matías Moya y Vicente Martínez. El microciclo comenzó este lunes 16 y se extendería hasta el martes 24 de febrero, poniendo en riesgo la participación de los nominados en el partido ante O’Higgins en Rancagua este sábado 21. Sin embargo, Radio ADN confirmó que cuatro de los siete colocolinos serán liberados el jueves para estar disponibles ante los celestes.

La molestia en Pedrero era evidente porque el Cacique podría perder a figuras clave como Cuevas, quien suma 1 gol y 1 asistencia en sólo 73 minutos en el Campeonato Nacional 2026. El juvenil de 17 años asistió a Maximiliano Romero en el triunfo agónico ante Unión La Calera y se consolidó como alternativa tras la lesión de Javier Correa.

El periodista Cristián Alvarado de ADN llevó tranquilidad a Fernando Ortiz al confirmar que los cuatro futbolistas trabajarán en Juan Pinto Durán hasta el jueves, cuando regresarán al Monumental para preparar el duelo en Rancagua. La decisión se tomó considerando que son parte fundamental del día a día del primer equipo albo.

¿Qué jugadores de Colo Colo se quedan en el microciclo de la Sub 20?

Sebastián Miranda retendrá a tres futbolistas colocolinos que completarán el microciclo hasta el 24 de febrero: Benjamín Pérez, Bruno Torres y Vicente Rivas. Estos tres jugadores no son parte del plantel profesional estable de Fernando Ortiz, por lo que su ausencia no afecta la planificación táctica del Cacique ante O’Higgins.

El microciclo de la Roja Sub 20 en el CAR José Sulantay reúne a 33 futbolistas del plano local y culminará con un amistoso ante Deportes Santa Cruz. Miranda busca alternativas para los duelos ante Perú programados para el 29 y 31 de marzo en fecha FIFA, compromisos clave para la preparación de la categoría con miras al Sudamericano.

Celebra Fernando Ortiz. El próximo jueves los siguientes jugadores que están en el microciclo de la Roja Sub 20 serán liberados para que puedan entrenar en Colo-Colo de cara al duelo ante O’Higgins: Yastin Cuevas, Gabriel Maureira, Matías Moya y Vicente Martínez @adnradiochile pic.twitter.com/OeBEeV5bPX — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) February 16, 2026

¿En qué posición está Colo Colo antes de enfrentar a O’Higgins?

El Cacique suma dos victorias consecutivas y acumula 6 puntos en la Liga de Primera, igualando en la tabla a O’Higgins, Huachipato y Unión La Calera. Los albos vienen de vencer 1-0 a La Calera con gol de Romero tras asistencia de Cuevas, consolidando su racha positiva tras el empate inicial ante Everton.

O’Higgins, en tanto, viene de caer 2-1 como visitante ante Deportes Limache y enfrentará al Cacique antes de viajar a Brasil para disputar la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Bahía el miércoles 18 de febrero. El partido en Rancagua será clave para ambos equipos que buscan mantenerse en la parte alta de la tabla en esta fase inicial del torneo.

📊 ¿Cuáles son los números de Yastin Cuevas en la temporada 2026?

El juvenil colocolino ha ingresado desde la banca en los tres partidos del Cacique en la Liga de Primera, sumando apenas 73 minutos en cancha. Pese a su poco rodaje, Cuevas aporta 1 gol (ante Everton) y 1 asistencia (a Romero contra La Calera), números que lo transforman en uno de los jugadores más decisivos del plantel por minuto jugado.Su irrupción ha sido tan impactante que el DT de la selección Sub 17, Sebastián Miranda, lo calificó como un “9 distinto” por su movilidad y capacidad de asociación. A sus 17 años, Cuevas ya asoma como una pieza fundamental en el esquema de Fernando Ortiz, especialmente tras la lesión de Correa que abre espacio en el ataque albo.