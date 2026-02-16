Yastin Cuevas está viviendo su momento soñado en Colo Colo a sus 17 años, acumulando un gol ante Everton y una asistencia clave en el triunfo 1-0 sobre Unión La Calera. El delantero, nacido el 29 de marzo de 2008, se ha convertido en la gran esperanza del Cacique en el Campeonato Nacional 2026. Su irrupción ha sido tan potente que Sebastián Miranda, DT de la Selección Chilena Sub-17, lo calificó como un atacante con características únicas en el medio local.

El atacante formado en Macul llegó al club a los 11 años y ya suma 73 minutos en el profesionalismo con números que sorprenden: un gol y una asistencia entrando siempre desde la banca. Carlos Caszely fue uno de los primeros en advertir su potencial, y ahora Fernando Ortiz lo considera una alternativa real para suplir a Javier Correa tras la sensible baja del argentino por lesión.

El respaldo de Miranda cobra especial relevancia porque conoce a Cuevas desde sus inicios en divisiones menores y lo dirigió en el Mundial Sub-17 de Qatar. Su análisis destaca características poco comunes en un centrodelantero de su edad, y sus palabras ilusionan sobre el futuro del juvenil que hoy asoma con fuerza en la rotación del primer equipo albo.

¿Qué tipo de delantero es Yastin Cuevas y cómo juega en Colo Colo?

Sebastián Miranda, en diálogo con RedGol, definió a Yastin Cuevas como un “9 distinto” debido a que no es el típico centrodelantero estático de área. Se trata de un atacante muy movedizo que destaca por su capacidad de generar rupturas al espacio y ofrecer variantes constantes en todo el frente del ataque albo.

El técnico de la “Rojita” destaca su polivalencia táctica, señalando que puede jugar enganchado o por los costados. Cuevas no solo espera el balón, sino que se recoge para asociarse con sus compañeros, lo que facilita el juego colectivo de figuras como Maximiliano Romero. Esta versatilidad lo posiciona como un jugador moderno que se adapta a diversos esquemas ofensivos.

¿Cuáles son las principales fortalezas y virtudes defensivas de Cuevas?

La mayor fortaleza defensiva de Yastin Cuevas radica en su intensidad sin balón y su disposición al sacrificio. Según Miranda, el juvenil mantiene al equipo corto mediante una presión asfixiante sobre la salida rival, una característica que Fernando Ortiz valora profundamente para su sistema de juego en Macul.

Esta generosidad en el esfuerzo físico le permite recuperar balones tras pérdida de forma inmediata, evitando transiciones peligrosas del adversario. Su capacidad para realizar rupturas en velocidad y presionar en bloque alto lo diferencia de otros delanteros de su generación, convirtiéndolo en un jugador clave para cerrar partidos trabados.

¿Qué futuro le espera a Yastin Cuevas tras la lesión de Javier Correa?

Con Javier Correa fuera por una contractura fuerte, Yastin Cuevas suma bonos para ser titular ante O’Higgins el próximo sábado en Rancagua. Su actuación ante La Calera, donde asistió a Romero en el último suspiro, consolidó su posición como el reemplazante natural en la delantera de Colo Colo para los desafíos inmediatos del torneo.Su formación diaria junto a referentes como Maxi Romero y el propio Correa está dando frutos rápidamente. Tras su gol a Everton, el propio Cuevas confesó que los experimentados del plantel lo apoyan constantemente, lo que augura un crecimiento sostenido para quien hoy es la joya más brillante del Estadio Monumental.