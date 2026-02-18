Claudio Borghi, ídolo y multicampeón con Colo Colo, disparó con dureza contra el rendimiento del equipo de Fernando Ortiz en el Campeonato Nacional. Pese a que el Cacique suma 6 puntos en tres fechas con dos victorias consecutivas, el “Bichi” calificó el nivel de juego como “mediocre” en los micrófonos de Radio Futuro. La crítica llega justo después del agónico triunfo 1-0 ante Unión La Calera, donde el equipo albo volvió a dejar dudas en su funcionamiento colectivo en el Estadio Monumental.

Para el estratega que ganó cuatro títulos seguidos en Macul, los resultados no deben tapar las falencias tácticas de un plantel que ha recibido una inversión millonaria para esta temporada. Borghi observó que el equipo terminó atacando con desesperación, sin una identidad ofensiva clara ni el control real del juego, dependiendo exclusivamente de arrestos individuales en los minutos finales para salvar los puntos.

Esta postura del Bichi no es nueva: desde enero viene cuestionando el esquema de línea de tres de Ortiz y la falta de “sometimiento” hacia los rivales de menor jerarquía. A continuación, desglosamos los argumentos del campeón del mundo que hoy sacuden la tranquilidad en Pedrero.

Claudio Borghi calificó de “mediocre” el nivel mostrado por Colo Colo

Claudio Borghi fundamenta su diagnóstico en el desequilibrio entre la calidad del plantel y la expresión futbolística en cancha. Según el exentrenador, Colo Colo no está logrando someter a sus oponentes ni generar las ocasiones de gol que se esperan de un equipo grande. “Cuando tú ves las inversiones de otros equipos y ves las tuyas, dices que tienes que procurar hacer mejor las cosas y en este caso no está sucediendo”, sentenció en Radio Futuro.

El análisis del Bichi apunta a tres carencias fundamentales:

La falta de control absoluto sobre el rival



sobre el rival El escaso volumen ofensivo y pocas ocasiones de gol reales



y pocas ocasiones de gol reales La ausencia de un juego asociado superior al del oponente



Para Borghi, ganar en el último minuto no es suficiente para un club que tiene la obligación de diferenciarse por calidad técnica y no solo por empuje.

📊 ¿En qué posición quedó Colo Colo en la tabla tras vencer a La Calera?

Tras el triunfo ante los “cementeros”, Colo Colo ocupa la quinta posición con 6 puntos y una diferencia de gol de +1 en el Campeonato Nacional 2026. Los albos comparten puntaje con Huachipato, Coquimbo Unido, Unión La Calera, O’Higgins y Cobresal, en un inicio de torneo marcado por la paridad absoluta.El líder exclusivo es Deportes Limache con 7 unidades, lo que grafica el peligro real de que el Cacique pierda terreno si no consolida un funcionamiento regular. Este sábado 21 de febrero, el equipo de Ortiz visita a O’Higgins en Rancagua, un duelo clave para acallar las críticas de Borghi antes del Superclásico contra Universidad de Chile.