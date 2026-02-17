Tras su minuto de furia, provocado por una lesión muscular en el minuto 24 del último partido de Colo Colo ante Unión La Calera, Javier Correa apareció para hablar sobre su estado de salud.

El delantero le comentó a TNT Sports que tiene una cicatriz de una lesión anterior y que hoy le genera mucho dolor, lo que le impide jugar. Esto lo deja prácticamente fuera del partido ante O’Higgins y enciende las alarmas sobre su presencia en el Superclásico del próximo 1 de marzo.

Fernando Ortiz deberá buscar un reemplazante, el saldrá de Leandro Hernández o Yastin Cuevas.

