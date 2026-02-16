Colo Colo logró una sufrida victoria en los descuentos ante Unión La Calera, sumando su segundo triunfo al hilo en el Campeonato Nacional 2026. Sin embargo, más allá del 1-0 agónico, los micrófonos buscaron a Arturo Vidal para consultarle por una imagen que se ha repetido: su activo rol dando indicaciones desde la orilla una vez que es sustituido.

Lejos de enojarse, el “King” optó por la ironía y la franqueza. El volante albo le bajó el perfil a la situación, asegurando que es algo natural en el fútbol y que la discusión mediática al respecto carece de sentido.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre las críticas por su rol de DT en Colo Colo?

Fiel a su estilo, el bicampeón de América le bajó el perfil a su rol de “ayudante técnico” improvisado y disparó contra quienes ven un conflicto en su actitud.

“Es chistoso que hablen de eso. Pasamos los límites“, lanzó el mediocampista. Para el ex Barcelona, esto es parte del código futbolístico: “En todos los equipos, el que sale y tiene más experiencia siempre ayuda desde afuera, sin faltar el respeto al entrenador. Hablar de eso es una tontera“.

El volante también se refirió a su salida el segundo tiempo ante Calera, momento en que recibió una ovación del Monumental. “Uno nunca quiere salir, pero también hay que apoyar al que tiene que entrar. Estamos motivados… Contento por los aplausos, desde que llegué la gente se ha portado muy bien conmigo“, agradeció.

¿Hay conflicto entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo?

Las declaraciones de Arturo Vidal se producen luego de que el propio técnico, Fernando Ortiz, abordara el tema en conferencia de prensa.

El entrenador fue claro: aseguró estar “encantado” con que sus jugadores participen activamente durante los partidos, siempre que no se cruce la línea del respeto a la autoridad del cuerpo técnico.

Con ese respaldo público, el mensaje que baja desde Colo Colo es de normalidad. No existe un quiebre interno ni tensión entre el capitán y el DT, sino una relación de respeto mutuo dentro del plantel.

¿Nuevo problema en Colo Colo? / Photosport

¿Que opinó Arturo Vidal sobre la victoria ante Unión La Calera

Tras un partido donde Colo Colo debió esperar hasta los minutos finales para celebrar, Arturo Vidal entregó un análisis positivo del rendimiento del equipo, asegurando que la victoria fue consecuencia del trabajo colectivo.