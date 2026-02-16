Colo Colo le ganó en los minutos finales a Unión La Calera, pero Javier Correa abrió otra arista en el Monumental. El delantero salió a los 24 minutos y lo que vino después puede terminar en castigo en un momento donde el equipo no puede perder piezas.

Correa fue reemplazado por Leandro Hernández y caminó directo al banco. Ahí perdió el control: golpeó con furia los asientos y sacó de su lugar al menos dos. La imagen fue evidente. Más que un gesto de frustración por su lesión, fue una reacción desmedida que ahora lo deja expuesto a una posible sanción.

😬⚽🏁 Una desafortunada lesión en El Cacique



Antes de los 30 minutos, Javier Correa tuvo que salir de la cancha en #ColoColo, en el duelo ante Unión La Calera en este #MatchdaySábado de la Fecha 3 por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



Javier Correa y el riesgo de una dura sanción

Si el juez del partido, Fernando Véjar consignó los hechos en su informe, el Tribunal de Disciplina de la ANFP tiene base para intervenir y si no lo hizo, también puede actuar de oficio.

Los antecedentes existen. En 2016, Sebastián Beccacece recibió tres partidos tras patear un refrigerador cuando dirigía a Universidad de Chile. En 2023, Alfonso Parot fue suspendido una fecha por romper dispensadores de alcohol gel en el Monumental.

La conducta de Correa entra en esa misma categoría: daños a infraestructura y comportamiento antideportivo. En el Monumental, varios lo describieron como un verdadero energúmeno al momento de descargar su rabia contra el mobiliario.

Colo Colo queda expuesto antes de partidos pesados

En la próxima fecha, el equipo de Fernando Ortiz visitará a O’Higgins y luego recibirá a Universidad de Chile. Si el Tribunal decide aplicar una o más fechas, la ausencia del “9” puede extenderse y alterar el plan ofensivo en semanas determinantes.

Un arrebato que pudo quedar en anécdota, ahora amenaza con transformarse en problema deportivo para el Cacique. La resolución marcará si el episodio fue solo una escena caliente o un error que le costará algo más que una ausencia a Colo Colo.