Colo Colo volvió a festejar sobre la hora y lo hizo con ese sello que empieza a repetirse en este arranque de temporada. Un gol en los descuentos le dio tres puntos vitales ante Unión La Calera y dejó al Cacique instalado en la parte alta del Campeonato Nacional.

Tras el pitazo final, Fernando Ortiz analizó el triunfo con calma, pero con satisfacción. El entrenador argentino respaldó a sus dirigidos y reforzó una idea que viene repitiendo desde que asumió: el protagonismo es de los jugadores.

⚽ Fernando Ortiz y la victoria de Colo Colo ante Unión La Calera

Fernando Ortiz aseguró que Colo Colo merecía el triunfo por lo mostrado durante los 90 minutos frente a Unión La Calera. En declaraciones a TNT Sports, el DT fue enfático: “Los jugadores son los protagonistas de este hermoso deporte”.

El técnico destacó la insistencia del equipo para buscar el gol, incluso cuando el rival se cerró bien en defensa. “Merecíamos convertir tras tantas llegadas. Lo pudimos lograr, ajustado con el tiempo, de nuevo, pero los chicos tienen merecido conseguir una nueva victoria”, señaló.

Para el estratega albo, el Cacique predominó durante gran parte del encuentro, aunque la falta de espacios complicó la resolución en el área rival.

🔥 El análisis del partido y la lesión de Javier Correa

Ortiz también abordó uno de los momentos que generó preocupación en el Monumental: la salida de Javier Correa por molestias musculares. “Javi tuvo una contractura muy fuerte. Yo siempre les digo que, ante la mínima contractura, salgan”, explicó el técnico, apuntando a prevenir una lesión mayor en la zona del isquiotibial izquierdo.

Más allá del susto, el DT valoró la actitud colectiva: “Siempre fuimos los que fueron a buscar el partido”, afirmó, subrayando la mentalidad ofensiva del equipo.

⏰ 𝟗𝟔' | 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎 𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐑𝐔𝐂𝐀 ⚪⚫



En un encuentro que fue dominado de principio a fin por el Eterno Campeón, dejamos los tres puntos en casa tras superar por 1️⃣-0️⃣ Unión La Calera gracias a la anotación de Maxi Romero 🤟



Presentado por Jetour… pic.twitter.com/D4BHh5ufgM — Colo-Colo (@ColoColo) February 16, 2026

🏆 Lo que viene para Colo Colo en el Campeonato Nacional

Con esta victoria agónica, Colo Colo suma puntos clave y refuerza la confianza en el plantel. El equipo no baja los brazos y ha sabido resolver partidos cerrados en los minutos finales. Ortiz, sin embargo, ya piensa en el próximo desafío: “Ahora a descansar, disfrutar y mañana ya preparamos el partido con O’Higgins, que será un rival difícil de local también”, cerró.

Colo Colo

🆚 O’Higgins en Rancagua.

📆 Sábado 21 de febrero

🕛 18:00 horas