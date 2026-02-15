El mercado de pases del fútbol chileno entró en su recta final. El libro de pases cerrará el próximo jueves 19 de febrero, por lo que los distintos equipos tienen esa fecha límite para sumar refuerzos.

A solo días para que ello ocurra hay algunos jugadores que aún no tienen club, por lo que corren contrarreloj para encontrar dónde continuar sus carreras. Este es el caso de dos ex Colo Colo, quienes quedaron libres a fines del 2025.

Se trata de Mauricio Isla y Óscar Opazo, quienes no fueron renovados en el Cacique y hoy se encuentran luchando entre sí, puesto que interesan al mismo equipo de la Primera División.

😮 Mauricio Isla y Óscar Opazo en la mira de Everton

El club interesado es Everton de Viña del Mar, tras su mal arranque en el Campeonato Nacional baraja la opción de sumar un nuevo nombre para potenciar su plantel. De acuerdo a la información entregada por el periodista Diego Peralta, el nombre de Mauricio Isla fue acercado luego de la derrota de Huachipato.

Sin embargo, el comunicador detalló que “por ahora no hay oferta formal ni acercamientos más avanzados, pero en Everton están analizando la opción ante los bajos rendimientos de Vicente Vega y Cristopher Barrera, sumado a la lesión de Benjamín Berrios”.

“En Everton analizan, previa autorización/coordinación con Grupo Pachuca, hacer los esfuerzos por un refuerzo más”, agregó.

😱 Óscar Opazo se mete en la pelea con Isla para ir a Everton

La citada fuente también reveló que Simón Ramírez y Óscar Opazo son los otros nombres que fueron ofrecidos a Everton. El primero no era del interés de los ruleteros, pero el ‘Torta’ ha tomado fuerza y todo indica que le ganará la pulseada a Mauricio Isla.

“Durante los primeros días de la próxima semana, entre lunes y martes, se realizará los exámenes médicos en Sports Medicina Deportiva, ya está todo coordinado. De pasar los exámenes sin problemas, firmará por un año con el elenco evertoniano”, indicó.

“Mauricio Isla sigue siendo otro de los nombres que interesa, pero la negociación con el Torta avanzó rápidamente durante este sábado”, concluyó el comunicador.

