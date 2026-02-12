Everton de Viña del Mar y Huachipato le darán el vamos a la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026 este viernes 13 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera. El partido será transmitido en TNT Sports Premium y TNT Sports Premium en HBO Max.
Ambos elencos llegan en situaciones muy diferentes. Los ruleteros marchan últimos en la tabla de posiciones tras dos derrotas en sus primeros duelos. Por su parte, los acereros vienen de derrotar a la U de Chile en su primer triunfo en la Liga de Primera.
📡 ¿Quién transmite en vivo Everton vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026?
El duelo entre Everton de Viña del Mar y Huachipato será transmitido a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Huachipato?
Everton y Huachipato se enfrentan este viernes 13 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.
- 🗓 Fecha: Viernes 13 de febrero
- 🕛 Hora: 18:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Nicolás Chahuán Nazar, La Calera
🟨 Árbitros del partido entre Everton vs Huachipato
- Árbitro: Nicolás Gamboa
- 1er asistente: Alejandro Molina
- 2do asistente: José Retamal
- Cuarto árbitro: Matías Assadi
- VAR: Mathias Riquelme
- AVAR: Sebastián Pérez
🔵🟡 El XI de Everton vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026
Formación probable: Ignacio González; Vicente Vega, Ramiro González, Valentín Vidal; Raimundo Rebolledo Joaquín Moya, Nicolás Baeza, Vicente Fernández, Alan Medina; Cristian Palacios y Julián Alfaro. DT: Javier Torrente.
🔵⚫ El XI de Huachipato vs Everton por el Campeonato Nacional 2026
Formación probable: Sebastián Mella; Nicolás Vargas, Rafael Caroca, Renzo Malanca, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Maximiliano Gutiérrez, Santiago Silva, Ezequiel Cañete; Maximiliano Rodríguez y Lionel Altamirano. DT: Jaime García.
