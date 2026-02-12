Gustavo Quinteros confirmó que Independiente analiza la incorporación de Maximiliano Gutiérrez, una de las figuras del inicio del torneo chileno. El propio entrenador reconoció que el extremo de Huachipato está en carpeta y que el club evalúa su perfil como opción para reforzar las bandas en esta temporada 2026.

Gutiérrez, de 21 años, viene de ser determinante en el triunfo ante Universidad de Chile por la segunda fecha, donde marcó diferencias con gol, desborde y superioridad en el uno contra uno. Su rendimiento no solo lo posicionó como uno de los mejores de la jornada, sino que lo instaló en el radar del fútbol argentino, donde ya lo siguen como posible apuesta joven con proyección de reventa.

⚽ ¿Qué dijo Gustavo Quinteros sobre el posible fichaje de Maximiliano Gutiérrez en Independiente?

El propio entrenador fue quien abrió la puerta. En diálogo con Radio La Red, reconoció el seguimiento: “A Maximiliano Gutiérrez lo estamos analizando. Estamos buscando características de extremos que puedan servir en las dos bandas. Este joven juega bien, sería una apuesta, no está cerrado y estamos buscando”.

No se trata de un ofrecimiento aislado. Es un análisis activo dentro de la planificación deportiva del “Rojo”, que busca reforzar los costados ofensivos para la temporada 2026 y que, de paso, llegaría a compartir vestuario con Luciano Cabral y Lautaro Millán.

🔎 ¿Cuál es la condición de Gustavo Quinteros para que Independiente fiche a Maximiliano Gutiérrez?

Aquí aparece el freno que sostiene el título. Quinteros fue claro respecto al contexto financiero del club: “Es difícil para Independiente salir al mercado y comprar. Vamos a analizar muy bien antes de incorporar”.

Y profundizó: “No vamos a traer por traer, sino alguien que pueda aportar mucho y que venga y rinda. Si se puede traeremos sino esperaremos a junio que posiblemente haya otras posibilidades”.

La condición es concreta: no habrá fichaje sin respaldo económico y garantía deportiva. Independiente no se moverá por impulso. Si no están dadas las condiciones, la operación podría postergarse hasta el mercado de invierno.

🔥 ¿Por qué Independiente quiere fichar a Maximiliano Gutiérrez?

La explicación está en la cancha. En el triunfo de Huachipato sobre la U, el extremo fue imparable por banda. Superó en el uno contra uno a Diego Vargas y luego a Marcelo Morales, marcó diferencias en velocidad y cerró una actuación que lo dejó como uno de los mejores de la jornada.

Con apenas 21 años, combina:

Desequilibrio en el uno contra uno

Capacidad para jugar por ambas bandas

Velocidad y agresividad ofensiva

Margen de crecimiento y reventa

Además, Independiente ya tuvo experiencias positivas mirando hacia Talcahuano, lo que facilita el análisis interno del perfil.

El salto sería significativo. Independiente es un club histórico del fútbol argentino, con presión permanente y exposición continental. Para Gutiérrez implicaría su primera experiencia internacional y una vitrina inmediata.

Sin embargo, la operación hoy depende de factores externos: presupuesto disponible, negociación con Huachipato y evaluación final del cuerpo técnico.

🧾 En resumen

Gustavo Quinteros confirmó que Independiente analiza fichar a Maximiliano Gutiérrez.

El extremo de Huachipato es una de las figuras del arranque del torneo chileno.

El DT lo calificó como “una apuesta”.

La operación depende de condiciones económicas y deportivas.

El fichaje podría postergarse hasta junio si no se concreta ahora.

