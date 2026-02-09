Huachipato consiguió su primer triunfo en el Campeonato Nacional 2026 el pasado fin de semana luego de derrotar por 2-1 a la U de Chile en el CAP de Talcahuano en un partido que se debió jugar a puertas cerradas.

Los acereros comenzaron cuesta arriba en el compromiso, pero lograron revertir el marcador, entre otras cosas, gracias a la gran actuación de Maximiliano Gutiérrez, quien anotó la paridad pasada la mediahora.

El joven atacante fue uno de los más destacados en el equipo que dirige Jaime García, y tras brillar ante los azules, su nombre comenzó a sonar con fuerzas en un gigante argentino. Incluso, la operación estaría cerca de cerrarse.

😮 Figura de Huachipato cerca de partir a Argentina

Según se supo en las últimas horas, el futbolista de 21 años apareció en el radar de Independiente de Avellaneda, club que ya cuenta con dos chilenos en sus filas: Luciano Cabral y Lautaro Millán.

Así al menos lo reveló el relator de Rojos de Pasión, Martín Roldán. “Los dirigentes le ofrecieron a Gustavo Quinteros el nombre de Maxi Gutiérrez de Huachipato. Si da el OK, podría cerrarse pronto”, contó.

Así las cosas, la última palabra la tendrá el exentrenador de Colo Colo y la U Católica, quien decidirá si reforzar a su equipo con el jugador que asoma como uno de los grandes proyectos del fútbol chileno.

⚽ Los números de Maximiliano Gutiérrez en Huachipato

Luego de su brillante actuación en la victoria sobre la U de Chile, el jugador de Huachipato puso paños fríos respecto a los rumores sobre su futuro. “Tranquilo, voy creciendo, enfocándome en mí y en cada entrenamiento. Hago entrenamiento aparte en las tardes”, dijo en conversación con TNT Sports.

Gutiérrez debutó profesionalmente con los siderúrgicos en el 2022 y desde entonces se ha convertido en uno de los grandes valores del equipo. A sus 21 años, ha disputado un total de 4.720 minutos en 82 partidos con los acereros, marcado 12 goles y aportado con 4 asistencias.

📲 Sigue a Al Aire Libre y mantente informado con todo lo que ocurra en el fútbol chileno.