La tercera fecha del Campeonato Nacional tuvo a dos equipos con diferente realidad, Everton recibió a Huachipato en el Nicolás Chahuán Nazar de la Calera, por la suspensión de Sausalito y el concierto de Chayanne. Los locales con la tambaleante figura de Javier Torente en la banca y en un duelo en que se esperaba que el equipo de Viña del Mar mostrara otra imagen.

La visita en tanto, venía de derrotar a U de Chile en Talcahuano y con las chances de meterse temprano en la parte alta de la tabla.

⚽ Los goles de Everton vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

La figura del encuentro fue Maximiliano Gutiérrez, el delantero de Huachipato se las ingenió para anotar en las dos más claras que tuvo. Primero en el 51′ con un tiro desde fuera del área y luego en el 56′, así puso el 0-2. Y al final del encuentro, Mario Briceño cerró una contra para los Acereros en el 89′, un 0-3 que podría ser clave para la continuidad de Javier Torrente al mando de Everton.

📊 Estadísticas de Everton vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Everton CD 0 3 Descanso : 0 0 Finalizado Huachipato Vicente Fernandez 22′

Valentin Vidal 90′ Maximiliano Gutierrez 51′

Maximiliano Gutierrez 51′ Maximiliano Gutierrez 55′

Maximiliano Gutierrez 55′ Mario Briceno 89′ Javier Carcamo 27′

Javier Carcamo 27′ Rafael Caroca 45′

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar Everton y Huachipato?

Everton

🆚 Audax Italiano en La Florida.

📆 Domingo 22 de febrero

🕛 18:00 horas

Huachipato

🆚 Palestino en Talcahuano.

📆 Sábado 21 de febrero

🕣 12:00 horas