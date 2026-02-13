Everton y Huachipato se enfrentan este viernes 13 de febrero a las 18:00 horas por la fecha 3 del Campeonato Nacional 2026, en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. El duelo asoma determinante en este arranque de torneo, especialmente para el cuadro ruletero, que todavía no suma puntos y necesita reaccionar con urgencia ante su gente.

El conjunto de Viña del Mar marcha 16° en la tabla con 0 unidades tras dos derrotas consecutivas, sin goles a favor y con tres en contra. Viene de caer 0-2 ante Colo Colo en el Monumental y busca cortar la racha negativa. Huachipato, en cambio, llega octavo con 3 puntos luego de vencer 2-1 a Universidad de Chile, resultado que le permitió recuperar confianza tras un inicio irregular (1 triunfo y 1 derrota, con 2 goles a favor y 2 en contra).

El historial reciente refleja intensidad y marcadores amplios: Everton goleó 4-1 a los acereros en julio de 2025, mientras que Huachipato se impuso 4-0 en febrero del mismo año. Promesa de partido abierto en La Calera.

Everton vs Huachipato, minuto a minuto

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 3
Everton CD
13/02/2026 18:00
0
3
Descanso : 0 0
Finalizado
Huachipato
  • Vicente Fernandez 22′
  • Valentin Vidal 90′
  • Maximiliano Gutierrez 51′
  • Maximiliano Gutierrez 55′
  • Mario Briceno 89′
  • Javier Carcamo 27′
  • Rafael Caroca 45′
[ +8 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +7 ‘ ] Amonestación para Valentin Vidal.
Asistencia de Martin Ezequiel Canete en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Mario Briceno!
Cambio: se retira Maximiliano Rodriguez y entra en su lugar Mario Briceno.
Cambio: se retira Lucas Velasquez y entra en su lugar Jose Castro.
Cambio: se retira Maximiliano Gutierrez y entra en su lugar Kevin Altez.
Cambio: se retira Lionel Altamirano y entra en su lugar Claudio Torres.
Cambio: se retira Vicente Fernandez y entra en su lugar Byron Navarro.
Cambio: se retira Cristian Palacios y entra en su lugar Martin Carcamo.
Cambio: se retira Julian Alfaro y entra en su lugar Braian Martinez.
Cambio: se retira Dieter Villalpando y entra en su lugar Ricardo Rebolledo.
Cambio: se retira Nicolas Baeza y entra en su lugar Emiliano Ramos.
Asistencia de Maximiliano Rodriguez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Maximiliano Gutierrez!
Asistencia de Maicol Leon en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Maximiliano Gutierrez!
Cambio: se retira Javier Carcamo y entra en su lugar Maicol Leon.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +1 ‘ ] Amonestación para Rafael Caroca.
Amonestación para Javier Carcamo.
Amonestación para Vicente Fernandez.
El árbitro da inicio al encuentro.
Everton CD
4-2-3-1
Jose Ignacio Gonzalez 1
Jose
Ignacio
Gonzalez
Vicente Vega 19
Vicente
Vega
Ramiro Gonzalez 5
Ramiro
Gonzalez
Nicolas Baeza 14
Nicolas
Baeza
Vicente Fernandez 15
Vicente
Fernandez
Dieter Villalpando 8
Dieter
Villalpando
Joaquin Moya 7
Joaquin
Moya
Julian Alfaro 9
Julian
Alfaro
Alan Medina 10
Alan
Medina
Valentin Vidal 37
Valentin
Vidal
Cristian Palacios 30
Cristian
Palacios
  • Entrenador
  • 0
    Javier Torrente
  • Suplentes
  • 25
    Kirkman Esteban
  • 4
    Hugo Magallanes
  • 11
    Emiliano Ramos
  • 13
    Martin Carcamo
  • 16
    Ricardo Rebolledo
  • 23
    Martin Guzman
  • 24
    Diego Oyarzun
  • 29
    Braian Martinez
  • 36
    Byron Navarro
Huachipato
4-1-3-2
Sebastian Mella 1
Sebastian
Mella
Nicolas Vargas 14
Nicolas
Vargas
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Renzo Malanca 13
Renzo
Malanca
Lucas Velasquez 27
Lucas
Velasquez
Javier Carcamo 22
Javier
Carcamo
Maximiliano Gutierrez 28
Maximiliano
Gutierrez
Santiago Silva 8
Santiago
Silva
Martin Ezequiel Canete 10
Martin
Ezequiel
Canete
Maximiliano Rodriguez 15
Maximiliano
Rodriguez
Lionel Altamirano 9
Lionel
Altamirano
  • Entrenador
  • 0
    Jaime Garcia
  • Suplentes
  • 25
    Rodrigo Odriozola
  • 4
    Jose Castro
  • 6
    Claudio Sepulveda
  • 7
    Mario Briceno
  • 20
    Cristian Toro
  • 24
    Maicol Leon
  • 29
    Claudio Torres
  • 30
    Kevin Altez
12
Faltas Cometidas
16
0
Fuera de Juego
1
53
Posesión de Balón
47
2
Tarjetas Amarillas
2
6
Tiros Fuera
3
3
Tiros a Puerta
9
2
Corners
7
0
Tarjetas Rojas
0
6
Saques de Portería
11
0
Penaltis
0
17
Tiros Libres
0
6
Paradas
3
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
3
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
4
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
5
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
2
Corners 1ª Mitad
0
0
Corners 2ª Mitad
7
48
Posesión de Balón 1ª Mitad
52
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
8
6
Faltas Cometidas 2ª Mitad
8
Últimos enfrentamientos
EVE 0 – 3 HUA 13/02/2026
EVE 4 – 1 HUA 26/07/2025
HUA 4 – 0 EVE 23/02/2025
EVE 1 – 0 HUA 02/11/2024
EVE 0 – 1 HUA 25/05/2024


