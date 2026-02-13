Everton y Huachipato se enfrentan este viernes 13 de febrero a las 18:00 horas por la fecha 3 del Campeonato Nacional 2026, en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. El duelo asoma determinante en este arranque de torneo, especialmente para el cuadro ruletero, que todavía no suma puntos y necesita reaccionar con urgencia ante su gente.
El conjunto de Viña del Mar marcha 16° en la tabla con 0 unidades tras dos derrotas consecutivas, sin goles a favor y con tres en contra. Viene de caer 0-2 ante Colo Colo en el Monumental y busca cortar la racha negativa. Huachipato, en cambio, llega octavo con 3 puntos luego de vencer 2-1 a Universidad de Chile, resultado que le permitió recuperar confianza tras un inicio irregular (1 triunfo y 1 derrota, con 2 goles a favor y 2 en contra).
El historial reciente refleja intensidad y marcadores amplios: Everton goleó 4-1 a los acereros en julio de 2025, mientras que Huachipato se impuso 4-0 en febrero del mismo año. Promesa de partido abierto en La Calera.
⚽ Everton vs Huachipato, minuto a minuto
- Vicente Fernandez 22′
- Valentin Vidal 90′
- Maximiliano Gutierrez 51′
- Maximiliano Gutierrez 55′
- Mario Briceno 89′
- Javier Carcamo 27′
- Rafael Caroca 45′
Ignacio
Gonzalez
Vega
Gonzalez
Baeza
Fernandez
Villalpando
Moya
Alfaro
Medina
Vidal
Palacios
- Entrenador
-
0Javier Torrente
- Suplentes
-
25Kirkman Esteban
-
4Hugo Magallanes
-
11Emiliano Ramos
-
13Martin Carcamo
-
16Ricardo Rebolledo
-
23Martin Guzman
-
24Diego Oyarzun
-
29Braian Martinez
-
36Byron Navarro
Mella
Vargas
Caroca
Malanca
Velasquez
Carcamo
Gutierrez
Silva
Ezequiel
Canete
Rodriguez
Altamirano
- Entrenador
-
0Jaime Garcia
- Suplentes
-
25Rodrigo Odriozola
-
4Jose Castro
-
6Claudio Sepulveda
-
7Mario Briceno
-
20Cristian Toro
-
24Maicol Leon
-
29Claudio Torres
-
30Kevin Altez
