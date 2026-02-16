Javier Correa sufrió una nueva lesión muscular en Colo Colo durante el triunfo agónico 1-0 ante Unión La Calera por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026. El delantero argentino sintió molestias en el isquiotibial izquierdo al minuto 24 y debió ser reemplazado por Leandro Hernández, desatando una furiosa reacción en el banquillo donde golpeó violentamente los asientos e intentó arrancar las butacas. Fernando Ortiz confirmó que se trata de “una contractura muy fuerte” y que este lunes se realizarán los estudios médicos correspondientes para determinar la gravedad y el tiempo de baja del goleador albo.

La escena del cordobés descontrolándose en la banca del Estadio Monumental fue captada por las cámaras oficiales y rápidamente se viralizó en redes sociales. Sus compañeros y el cuerpo técnico debieron contenerlo y abrazarlo en medio de la frustración por otra complicación física que lo aleja de las canchas cuando recién sumaba su segundo partido como titular en 2026. El técnico Fernando Ortiz, Arturo Vidal y el presidente Aníbal Mosa salieron a respaldar públicamente al atacante tras el episodio, entendiendo su rabia por una nueva lesión que pone en riesgo su continuidad en el once titular del Cacique.

🏥 Parte médico en Macul: Los detalles de la lesión de Javier Correa

Fernando Ortiz explicó en conferencia de prensa que el delantero “salió por una contractura fuerte, seguramente mañana le harán los estudios correspondientes para determinar si hay alguna lesión y tengamos la certeza”. El cuerpo médico albo detectó el problema muscular en el isquiotibial izquierdo tras revisar al jugador en el campo de juego. El Tano justificó la sustitución inmediata: “Yo siempre les digo que, ante la mínima contractura, salgan. No quiero arriesgar a ningún jugador”, política que aplicó con Correa pese a que el argentino intentó seguir en cancha antes de ceder ante el dolor.

😡 Furia y frustración: El motivo del estallido de Correa tras salir lesionado

Apenas se sentó en la banca de suplentes, el atacante comenzó a golpear con fuerza los asientos del banquillo e intentó sacar las butacas del lugar. La reacción violenta obligó a que sus compañeros y el cuerpo técnico lo contuvieran y abrazaran en un momento cargado de frustración. Aníbal Mosa respaldó al jugador tras el partido: “Hay que ponerse en los zapatos de él, creo que siente una frustración muy grande cuando le pasa eso al goleador comenzando el partido, nada más”. El presidente albo entiende que Correa atraviesa un momento crítico donde aún no logra convencer futbolísticamente a la hinchada de Colo Colo.

😬⚽🏁 Una desafortunada lesión en El Cacique



Antes de los 30 minutos, Javier Correa tuvo que salir de la cancha en #ColoColo, en el duelo ante Unión La Calera en este #MatchdaySábado de la Fecha 3 por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



El atacante argentino, desató toda su… pic.twitter.com/nuxltgoRM8 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 16, 2026

👑 El apoyo del ‘King’: Las palabras de Arturo Vidal para Javier Correa

El King habló en zona mixta tras el partido y reveló que conversó con el delantero: “Ahí hablamos, está un poco triste pero es así, la cancha igual estaba un poco complicada, pero esperamos que se recupere lo antes posible y nos siga ayudando”. Vidal destacó la fortaleza del plantel pese a las bajas: “Lo importante es que el equipo está bien, casi todos están bien y de verdad estamos muy unidos y muy contentos por lo que se está haciendo y esperamos seguir mejorando”. El bicampeón de América dejó entrever que Colo Colo puede suplir la ausencia de Correa con otros atacantes del plantel.

🔄 El rompecabezas de Ortiz: Las alternativas para suplir a Correa en Rancagua

Leandro Hernández ingresó por el lesionado y jugó 66 minutos en su lugar, aunque el juvenil admitió posteriormente que le costó meterse en el partido: “No es fácil entrar así en un duelo tan cerrado”. Otra alternativa es Yastin Cuevas, extremo que suma bonos en los entrenamientos y podría ser considerado por Fernando Ortiz para el duelo del sábado en Rancagua. Maximiliano Romero, quien anotó el gol del triunfo en los descuentos, es titular indiscutido en el ataque albo y no entra en la ecuación de reemplazantes, consolidándose como la principal referencia ofensiva ante la ausencia del ex Estudiantes de La Plata.